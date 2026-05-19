"Это позор": Vogue попал в скандал из-за обложки с пророссийской теннисисткой (фото)

Популярный журнал Vogue оказался в центре громкого скандала после выхода цифровой обложки майского выпуска 2026 года с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. В соцсетях пользователи массово раскритиковали редакцию из-за выбора спортсменки, которая поддерживает режим Александра Лукашенко и войну России против Украины.

Новую обложку журнал опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

В заметке Vogue назвал Соболенко первой ракеткой мира и отметил ее успехи в спорте и сотрудничество с известными брендами. Также в материале говорилось об эмоциональном характере теннисистки, ее поведении на корте и непростом пути к вершине мирового рейтинга. Более того, для майской digital-обложки журналист Роберт Гаскелл пообщался с Соболенко в Риме о победах, поражениях, переживаниях и личных изменениях в ее жизни и карьере.

Впрочем, реакция аудитории оказалась преимущественно негативной. В комментариях под публикацией пользователи обвинили Vogue в том, что журнал решил популяризировать спортсменку, которая поддерживает войну России против Украины и режим Лукашенко.

Часть комментаторов назвала выбор редакции "позором" и "грязным решением". Другие писали, что не могут поверить, что Vogue решил вынести на обложку человека, который поддерживает убийства украинцев и неоднократно попадал в скандалы из-за отношения к украинским спортсменкам.

В частности, под новой обложкой пользователи писали:

"Уважаемый Vogue, она поддерживает войну...Не могу поверить, что политика Vogue теперь настолько широка, чтобы поддерживать российскую войну против Украины";

"Vogue, это позор. Вы выбрали сторонницу убийц детей. Я шокирован";

"Грязный выбор, Vogue";

"Когда вы решаете, что это "не о политике", не удивляйтесь, если однажды вашу страну оккупируют";

"Какой изящный позор. Очень обидно, что Vogue решил продвигать человека с сомнительными ценностями и булерку. Возможно, сейчас она и первая ракетка мира, но вам стоило бы лучше разобраться, прежде чем делать героиней обложки сторонницу геноцидной войны";

"На обложке Vogue человек, который поддерживает войну и убийства людей. Это самая отвратительная новость года".

Комментарии под публикацией Vogue Фото: Скриншот

Как уточняет издание OBOZ.UA, Арина Соболенко имеет достаточно скандальную репутацию из-за поддержки режима Александра Лукашенко и конфликтов с украинскими теннисистками. В частности, в 2020 году спортсменка подписала письмо в поддержку белорусского диктатора после президентских выборов.

А после начала полномасштабной войны РФ против Украины Соболенко неоднократно попадала в скандалы из-за своего поведения в отношении украинок. В частности, во время матча против Марты Костюк в Мадриде белоруска добилась остановки игры в решающий момент встречи, несмотря на протесты украинской теннисистки, после чего в итоге победила.

Еще один громкий скандал произошел после победы Соболенко над Элиной Свитолиной в полуфинале Australian Open-2026. После завершения матча белоруска эмоционально выкрикнула нецензурную фразу на английском языке, фактически послав украинскую теннисистку.

Напоминаем, что Арина Соболенко отказалась комментировать полномасштабное вторжение России в Украину и роль Беларуси как плацдарма для российских войск в феврале 2022 года. После того как ей задали соответствующие вопросы на Roland Garros, теннисистка решила не участвовать в послематчевой пресс-конференции, объяснив это "собственным психологическим здоровьем и благополучием".

