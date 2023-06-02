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Спорт Российско-украинская война

"Здоровье важнее": вторая ракетка мира из Беларуси не пришла на интервью: спросили об Украине

Арина Соболенко, Камилла Рахимова
Фото: rolandgarros.com | Арина Соболенко в матче против Камиллы Рахимовой

Арина Соболенко объяснила, что ее решение пропустить пресс-конференцию на French Open связано с "собственным психологическим здоровьем и благополучием". Теннисистке задали вопрос о полномасштабном российском вторжении и роли Беларуси как плацдарма для наступления российских войск в феврале 2022 года.

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В пятницу, 2 июня, белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась от участия в послематчевой пресс-конференции на Ролан Гаррос после того, как ее попросили дать комментарий и высказаться о войне в Украине в начале текущей недели. Об этом сообщает Sky News.

Вторая ракетка мира Соболенко пояснила, что такое решение было принято ради "собственного психологического здоровья и благополучия" и добавила, что не чувствовала себя "в безопасности" на интервью после победы во втором раунде.

Арина Соболенко, рейтинг WTA Fullscreen
Арина Соболенко в рейтинге WTA

Теннисистку спросили о полномасштабном российском вторжении и роли Беларуси как плацдарма для наступления российских войск в феврале 2022 года. По ее словам, организаторы Открытого чемпионата Франции поддержали такое решение спортсменки.

Чемпионка Australian Open Соболенко впервые в свой карьере вышла в четвертый раунд French Open, уверенно обыграв Камиллу Рахимову: 6-2, 6-2.

Арина Соболенко, Камилла Рахимова, French Open Fullscreen
Арина Соболенко против Камиллы Рахимовой
Арина Соболенко, Камилла Рахимова, French Open Fullscreen
Арина Соболенко против Камиллы Рахимовой
Арина Соболенко, Камилла Рахимова, French Open
Арина Соболенко, Камилла Рахимова, French Open

Напомним, что Элина Свитолина обыграла россиянку Блинкову в финале турнира WTA 250. Это первый трофей украинской теннисистки по возвращении в большой теннис.

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