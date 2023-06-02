"Здоровье важнее": вторая ракетка мира из Беларуси не пришла на интервью: спросили об Украине

Арина Соболенко объяснила, что ее решение пропустить пресс-конференцию на French Open связано с "собственным психологическим здоровьем и благополучием". Теннисистке задали вопрос о полномасштабном российском вторжении и роли Беларуси как плацдарма для наступления российских войск в феврале 2022 года.

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В пятницу, 2 июня, белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась от участия в послематчевой пресс-конференции на Ролан Гаррос после того, как ее попросили дать комментарий и высказаться о войне в Украине в начале текущей недели. Об этом сообщает Sky News.

Вторая ракетка мира Соболенко пояснила, что такое решение было принято ради "собственного психологического здоровья и благополучия" и добавила, что не чувствовала себя "в безопасности" на интервью после победы во втором раунде.

Арина Соболенко в рейтинге WTA

Теннисистку спросили о полномасштабном российском вторжении и роли Беларуси как плацдарма для наступления российских войск в феврале 2022 года. По ее словам, организаторы Открытого чемпионата Франции поддержали такое решение спортсменки.

Чемпионка Australian Open Соболенко впервые в свой карьере вышла в четвертый раунд French Open, уверенно обыграв Камиллу Рахимову: 6-2, 6-2.

Арина Соболенко против Камиллы Рахимовой Арина Соболенко против Камиллы Рахимовой

Напомним, что Элина Свитолина обыграла россиянку Блинкову в финале турнира WTA 250. Это первый трофей украинской теннисистки по возвращении в большой теннис.

Серена Уильямс сообщила о второй беременности во время Met Gala 2023. 41-летняя спортсменка шутила, что, возможно, пропустит вечер, поскольку теперь ей все время хочется спать.

Также сообщалось о скандал с российской теннисисткой в футболке "Спартака".

Первая ракетка мира польская теннисистка Инга Святек заявила, что россиянка не должна "демонстрировать свои взгляды таким образом". Потапова вышла на корт Indian Wells в Калифорнии в футболке клуба, чьим символом считается свинья.