По словам первой ракетки мира Инги Святек, россиянка не должна "демонстрировать свои взгляды таким образом". Теннисистка Потапова появилась на корте Indian Wells в Калифорнии в футболке клуба, футболистов и болельщиков которого называют "мясом", а символом которого считается свинья.

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25-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова заявила, что больше не будет надевать футболку "Спартака" после того, как ее жест на турнире Indian Wells Masters в Калифорнии вызвал критику со стороны коллег. Об этом сообщает The Independent.

Польская теннисистка Инга Святек, возглавляющая рейтинг WTA, высказалась с критикой в адрес россиянки из-за выбора такого предмета гардероба. Святек заявила, что россиянка не должна "демонстрировать свои взгляды таким образом", учитывая то, что в Украине продолжается война.

Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) формально предупредило Потапову: повторение подобных действий приведет к штрафу или понижению в рейтинге. В свою очередь, теннисистка заявила, что не будет больше появляться в футболке "Спартака" на теннисных кортах международных турниров.

"Штрафа не было, было предупреждение. Они сказали, чтобы я больше этого не делала. Если повторится, тогда мне не начислят очки за турнир, на котором я такое сделала, или оштрафуют на 5 тысяч долларов. Не хочу нарушать правила намеренно, я уважаю место, где работаю", — заявила спортсменка.

Российским и белорусским теннисисткам разрешили участвовать в турнирах WTA и ATP, хотя им не разрешается демонстрировать национальную символику.

Потапова в футболке "Спартака"

Анастасия Потапова Анастасия Потапова Анастасия Потапова Анастасия Потапова

К слову, "Спартак" и болельщиков московского клуба неофициально называют "мясом", а свинья — один из его символов. Такое прозвище восходит к первой половине прошлого века, когда на заре своей истории клуб сменил несколько названий, в частности назывался "Пищевиком". В период 1926 – 1931 гг. "Спартак" финансировался кооперативом мясников и торговцев пищевыми продуктами.

Нападающий "Спартака" Дмитрий Сычев в футболке с надписью: "Кто мы? Мясо!"

Напомним, что, по оценкам США, ЧВК "Вагнер" потеряла в Украине 30 000 человек, новобранцев бросают в бой как "в мясорубку". Такую оценку дал генеральный секретарь США Джон Кирби.

Напомним, что украинка Марта Костюк, занимающая 38-е место в рейтинге WTA не пожала руку россиянке после финального матча в Остине (штат Техас).