Россиян и белорусов пустят на "Уимблдон": Минкульт Британии поддержал решение

Во время Уимблдонского турнира теннисисты из РФ и Беларуси не должны будут получать финансирование от правительств своих стран, демонстрировать флаги и прочую национальную символику, а равно и выражать поддержку российскому вторжению в Украину.

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Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер поддержала решение организаторов "Уимблдона" разрешить российским и белорусским теннисистам участвовать в одном из самых престижных теннисных турнирах. Об этом сообщает Sky News.

Представители Уимблдонского турнира 31 марта приняли решение о том, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в соревновании при условии, что ни один теннисист из РФ и Беларуси не будет получать финансирование от правительств своих стран и демонстрировать флаги и прочую национальную символику, а равно и выражать поддержку российскому вторжению в Украину.

"Все то время, пока длится путинская война в Украине наша позиция оставалась неизменной: российские и белорусские спортсмены, представляющие свою страну, не должны участвовать в местных и международных спортивных соревнованиях. Это позиция остается прежней. Отдельные спортсмены, которые финансируют сами себя, могут соревноваться в Великобритании, при условии, что будут соблюдать наше руководство по нейтралитету. И мы поддерживаем такое решение", — отметила представительница британского Минкульта.

Она также высказалась с критикой в адрес Ассоциации лаун-тенниса Великобритании, которая в прошлом году ввела запрет на участие спортсменов из РФ и Беларуси.

За этим последовало снятие рейтингов очков с "Уимблдона" и штраф.

Но Фрейзер заявила, что правительственную организацию не следовало штрафовать за принципиальную позицию в отношении российской агрессии.

Прошлогоднее решение учредителей старейшего теннисного турнира, которые некоторые называют самым престижным, было призвано не позволить кремлевскому режиму извлечь какую бы то ни было выгоду из участия своих спортсменов в турнире, согласно заявлению Британской теннисной ассоциации.

Председатель ассоциации Иен Хьюитт заявил, что по-прежнему "осуждает российское незаконное вторжение и от всего сердца выражает поддержку народу Украины".

По его словам, это было чрезвычайно сложное решение, но, с учетом всех факторов, это самое подходящее решение для турнира в этом году.

Напомним, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, в которых разрешат участвовать россиянам и белорусам. Такое решение принял Кабмин.

Власти Польши, в свою очередь, заявили о готовности разрешить участвовать в соревнованиях на своей территории спортсменам из РФ и Беларуси при одном условии.