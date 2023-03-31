Росіян та білорусів пустять на "Вімблдон": Мінкульт Британії підтримав рішення

Під час Вімблдонського турніру тенісисти з РФ і Білорусі не повинні будуть отримувати фінансування від урядів своїх країн, демонструвати прапори та іншу національну символіку, а також висловлювати підтримку російському вторгненню в Україну.

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Міністр культури, ЗМІ та спорту Великобританії Люсі Фрейзер підтримала рішення організаторів "Вімблдону" дозволити російським та білоруським тенісистам брати участь в одному з найпрестижніших тенісних турнірах. Про це повідомляє Sky News.

Представники "Вімблдону" 31 березня прийняли рішення про те, що російські та білоруські спортсмени можуть брати участь у змаганні за умови, що жоден тенісист з РФ і Білорусі не отримуватиме фінансування від урядів своїх країн і не демонструватиме прапори та іншу національну символіку, а також не висловлюватиме підтримку російському вторгненню в Україну.

"Весь той час, поки триває путінська війна в Україні наша позиція залишалася незмінною: російські та білоруські спортсмени, які представляють свою країну, не повинні брати участь у місцевих та міжнародних спортивних змаганнях. Ця позиція залишається незмінною. Окремі спортсмени, які фінансують самі себе, можуть змагатися у Великій Британії, за умови, що дотримуватимуться нашого керівництва з нейтралітету. І ми підтримуємо таке рішення", — зазначила представниця британського Мінкульту.

Вона також висловилася з критикою на адресу Асоціації лаун-тенісу Великобританії, яка минулого року запровадила заборону на участь спортсменів із РФ та Білорусі, після чого відбулося зняття рейтингів очок з "Вімблдону" та був накладен штраф.

Але Фрейзер заявила, що урядову організацію не слід було штрафувати через принципову позицію щодо російської агресії.

Торішнє рішення засновників найстарішого тенісного турніру, які деякі називають найпрестижнішим, було покликане не дозволити кремлівському режиму отримати будь-яку вигоду з участі своїх спортсменів у турнірі, згідно з заявою Британської тенісної асоціації.

Голова асоціації Ієн Х'юїтт заявив, що, як і раніше, "засуджує російське незаконне вторгнення і від щирого серця висловлює підтримку народу України".

За його словами, це було надзвичайно складне рішення, але, з урахуванням усіх факторів, це найкраще рішення для турніру цьогорiч

Нагадаємо, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, в яких дозволять брати участь росіянам та білорусам. Таке рішення ухвалив Кабмін.

Влада Польщі, у свою чергу, заявила про готовність дозволити брати участь у змаганнях на своїй території спортсменам з РФ та Білорусі за однієї умови.