"Вторая ракетка мира" Костюк выиграла турнир WTA и не пожала руку сопернице из РФ (видео)

Победительница турнира Женской теннисной организации посвятила свою победу Украине и всем украинцам, которые сейчас борются за независимость нашей страны.

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Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла турнир Женской теннисной организации, одержав победу над российской спортсменкой Варварой Грачевой. Информация об этом появилась на сайте WTA.

Костюк в финальном поединке в двух сетах обыграла россиянку со счетом 6:3 и 7:5. Таким образом украинка поднялась в топ-40 рейтинга WTA. Кроме того, она получила денежное вознаграждение в размере $34,280.

Заметим, что Костюк сразу после победы не стала приветствовать свою соперницу – москвичку Варвару Грачеву, которая выступала на соревнованиях под нейтральным флагом.

Сначала спортсменка не сдержала эмоции и расплакалась прямо на теннисном корте, когда судья объявил о ее победе. Потом теннисистка прошла мимо своей соперницы Варвары Грачовой и пожала руку судье. После этого она снова прошла мимо россиянки и поблагодарила группу поддержки, которая разместилась на трибунах.

"Я хочу посвятить свой титул Украине, всем нашим людям, которые борются и погибают за нее… Слава Украине!" – сказала Марта после победы в финале.

Ее слова вызвали овации на трибунах.

Марта Костюк — 20-летняя украинская теннисистка. Она — победительница одного турнира WTA в одиночном и одного турнира в парном разряде; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2017); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2017); бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Напомним, ранее Марта Костюк рассказала о том, как украинские теннисисты борются с психологическими проблемами, возникшими из-за войны в Украине. Она призналась, что едва не оказалась в больнице из-за боевых действий.

Фокус также писал о том, что в марте 2022 года Марта Костюк призвала фанатов учить украинский язык. Таким образом украинская теннисистка отреагировала на законопроект Госдумы РФ признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком.