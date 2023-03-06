"Друга ракетка світу" Костюк виграла турнір WTA і не потиснула руку суперниці з РФ (відео)

Переможниця турніру Жіночої тенісної організації присвятила свою перемогу Україні та всім українцям, які зараз борються за незалежність нашої країни.

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Українська тенісистка Марта Костюк виграла турнір Жіночої тенісної організації, здобувши перемогу над російською спортсменкою Варварою Грачовою. Інформація про це з'явилася на вебсайті WTA.

Костюк у фінальному поєдинку у двох сетах обіграла росіянку з рахунком 6:3 та 7:5. Таким чином українка піднялася до топ-40 рейтингу WTA. Крім того, вона отримала грошову винагороду у розмірі $34,280.

Зауважимо, що Костюк одразу після перемоги не стала вітати свою суперницю – москвичку Варвару Грачову, яка виступала на змаганнях під нейтральним прапором.

Спочатку спортсменка не стримала емоції та розплакалася прямо на тенісному корті, коли суддя оголосив про її перемогу. Потім тенісистка пройшла повз свою суперницю Варвару Грачову і потиснула руку судді. Після цього вона знову пройшла повз росіянку і подякувала групі підтримки, яка розмістилася на трибунах.

"Я хочу присвятити свій титул Україні, усім нашим людям, які борються та гинуть за неї... Слава Україні!" – сказала Марта після перемоги у фіналі.

Її слова спричинили овації на трибунах.

Марта Костюк – 20-річна українська тенісистка. Вона — переможниця одного турніру WTA в одиночному та одного турніру у парному розряді; переможниця одного юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії-2017); переможниця одного юніорського турніру Великого шолома у парному розряді (Відкритий чемпіонат США-2017); колишня друга ракетка світу у юніорському рейтингу.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк розповіла про те, як українські тенісисти борються із психологічними проблемами, що виникли через війну в Україні. Вона зізналася, що ледь не опинилась у лікарні через бойові дії.

Фокус також писав про те, що у березні 2022 року Марта Костюк закликала фанатів вивчати українську мову. Таким чином українська тенісистка відреагувала на законопроєкт Держдуми РФ про визнання співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою.