"Щоб випадково не стати "співвітчизниками": Марта Костюк закликала фанатів вивчати українську мову
Українська тенісистка відреагувала на законопроєкт Держдуми РФ про визнання співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою.
19-річна українська тенісистка Марта Костюк закликала українців активніше вивчати українську мову. Про це спортсменка написала на своїй сторінці Instagram, коментуючи новий мовний законопроєкт Держдуми РФ.
"Вчимо та переходимо на рідну мовою, щоб не стати "співвітчизником", — написала Костюк у себе в "сторіс".
Нагадаємо, що 28 березня в електронній базі російської Держдуми з'явився законопроєкт, який пропонує визнавати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою.
Марта Костюк займає 55 рядок у рейтингу WTA. Із початком військового вторгнення Росії в Україну дівчина закликала WTA бойкотувати всі турніри в Росії та позбавити російських спортсменів можливості виступати під національною символікою.
Зазначимо, що Марта Костюк мала виступити в складі збірної України з тенісу в матчі "Біллі Джин Кінг" проти збірної США. Проте наприкінці минулого тижня спортсменка відмовилася від участі в матчі, про що повідомила пресслужба Федерації тенісу України. Замість Марти Костюк проти американок гратиме Даяна Ястремська. Зазначимо, що матчі цього заходу відбудуться 15-16 квітня у США. Крім Даяни Ястремської, Україну у цьому протистоянні представлятимуть Еліна Світоліна та Катарина Завацька, а в парних змаганнях зіграють сестри Людмила та Надія Кіченок.
Раніше Фокус розповідав, що в січні Марта Костюк дійшла до третього кола турніру "Великого Шолома" Australian Open. На цій стадії 19-річна українка поступилася іспанці Паулі Бадосі. Матч тривав три сети — 2:6; 7:5; 4:6.