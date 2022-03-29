"Щоб випадково не стати "співвітчизниками": Марта Костюк закликала фанатів вивчати українську мову

Українська тенісистка відреагувала на законопроєкт Держдуми РФ про визнання співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою.

19-річна українська тенісистка Марта Костюк закликала українців активніше вивчати українську мову. Про це спортсменка написала на своїй сторінці Instagram, коментуючи новий мовний законопроєкт Держдуми РФ.

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"Вчимо та переходимо на рідну мовою, щоб не стати "співвітчизником", — написала Костюк у себе в "сторіс".

[ + – ] Марта Костюк Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 28 березня в електронній базі російської Держдуми з'явився законопроєкт, який пропонує визнавати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою.

Марта Костюк займає 55 рядок у рейтингу WTA. Із початком військового вторгнення Росії в Україну дівчина закликала WTA бойкотувати всі турніри в Росії та позбавити російських спортсменів можливості виступати під національною символікою.

Зазначимо, що Марта Костюк мала виступити в складі збірної України з тенісу в матчі "Біллі Джин Кінг" проти збірної США. Проте наприкінці минулого тижня спортсменка відмовилася від участі в матчі, про що повідомила пресслужба Федерації тенісу України. Замість Марти Костюк проти американок гратиме Даяна Ястремська. Зазначимо, що матчі цього заходу відбудуться 15-16 квітня у США. Крім Даяни Ястремської, Україну у цьому протистоянні представлятимуть Еліна Світоліна та Катарина Завацька, а в парних змаганнях зіграють сестри Людмила та Надія Кіченок.

Раніше Фокус розповідав, що в січні Марта Костюк дійшла до третього кола турніру "Великого Шолома" Australian Open. На цій стадії 19-річна українка поступилася іспанці Паулі Бадосі. Матч тривав три сети — 2:6; 7:5; 4:6.