У РФ хочуть визнати "співвітчизниками" всіх, хто володіє російською

Пропонується уточнити перелік народів, котрі історично проживають на території РФ. Зокрема, до нього вже включені білоруси та українці.

У понеділок, 28 березня, в електронній базі російської Держдуми з'явився законопроєкт, який пропонує визнавати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою. Про це повідомляє ТАРС.

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Законопроєкт вніс на розгляд парламенту Костянтин Затулін, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками. Затулін представляє фракцію "Єдина Росія".

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт покликаний усунути недоліки невиправдано широкого тлумачення поняття "співвітчизник", якими пропонується визнавати осіб:

"які володіють російською мовою"

"котрі належать до народів, що історично проживають на території Росії"

і навіть тих, "чиї прямі предки народилися чи проживали біля РФ" .

У супровідних матеріалах автори законопроєкту зазначають, що за 30 років після розпаду СРСР виросло нове покоління "співвітчизників", які не мали громадянства СРСР. Тому з визначення поняття "співвітчизник" виключили зв'язок з громадянством СРСР.

Більше того, автори такої законодавчої ініціативи ще запропонували уточнити перелік народів, котрі історично проживають на території РФ. Зокрема, до переліку включені представники білоруського та українського народів та представники корінних нечисленних народів.

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