В РФ хотят признать "соотечественниками" всех владеющих русским
Предлагается уточнить перечень народов, исторически проживающих на территории РФ. В частности, в него уже включены белорусы и украинцы.
В понедельник, 28 марта, в электронной базе российской Госдумы появился законопроект, который предлагает признавать соотечественниками всех, кто владеет русским языком. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект внес на рассмотрение парламента Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Затулин представляет фракцию "Единая Россия".
В пояснительной записке отмечается, что законопроект призван устранить недостатки неоправданно широкого толкования понятия "соотечественник", каковыми предлагается признавать лиц:
- "владеющих русским языком"
- "относящихся к народам, исторически проживающим на территории России"
- а также тех, "чьи прямые предки родились или проживали на территории РФ".
В сопроводительных материалах авторы законопроекта отмечают, что за 30 лет после распада СССР выросло новое поколение "соотечественников", не имевших гражданства СССР. Поэтому из определения понятия "соотечественник" исключили связь с гражданством СССР.
Более того, авторы такой законодательной инициативы еще предложили уточнить перечень народов, которые исторически проживают на территории РФ. В частности, в перечень включены представители белорусского и украинского народов, и представители коренных малочисленных народов.
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