В РФ хотят признать "соотечественниками" всех владеющих русским

Предлагается уточнить перечень народов, исторически проживающих на территории РФ. В частности, в него уже включены белорусы и украинцы.

В понедельник, 28 марта, в электронной базе российской Госдумы появился законопроект, который предлагает признавать соотечественниками всех, кто владеет русским языком. Об этом сообщает ТАСС.

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Законопроект внес на рассмотрение парламента Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Затулин представляет фракцию "Единая Россия".

В пояснительной записке отмечается, что законопроект призван устранить недостатки неоправданно широкого толкования понятия "соотечественник", каковыми предлагается признавать лиц:

"владеющих русским языком"

"относящихся к народам, исторически проживающим на территории России"

а также тех, "чьи прямые предки родились или проживали на территории РФ".

В сопроводительных материалах авторы законопроекта отмечают, что за 30 лет после распада СССР выросло новое поколение "соотечественников", не имевших гражданства СССР. Поэтому из определения понятия "соотечественник" исключили связь с гражданством СССР.

Более того, авторы такой законодательной инициативы еще предложили уточнить перечень народов, которые исторически проживают на территории РФ. В частности, в перечень включены представители белорусского и украинского народов, и представители коренных малочисленных народов.

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