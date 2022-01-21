Україна втратила всіх представників на Australian Open

Еліна Світоліна та Марта Костюк синхронно завершили виступи на турнірі на стадії третього кола.

На тенісному турнірі Australian Open у Мельбурні відбулися матчі 3-го кола.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Україна на цьому етапі змагань була представлена двома тенісистками: Еліна Світоліна та Марта Костюк успішно подолали попередні два кола, але здобули серйозних суперниць у наступному раунді.

Еліна Світоліна — Вікторія Азаренко

Еліна Світоліна протистояла дворазовій переможниці Australian Open Вікторії Азаренко з Білорусі. Незважаючи на боротьбу, яку українка намагалася нав'язати суперниці, Азаренко здобула перемогу з переконливим рахунком 6:0; 6:2. Для перемоги білоруській спортсменці знадобилася 1 година та 7 хвилин. Зазначимо, що Азаренко виграла 5 із 7 брейк-поїнтів (одне очко, що відокремлює від перемоги в геймі на подачі суперника).

[ + – ] Еліна Світоліна — Вікторія Азаренко: відео матчу

Марта Костюк — Паула Бадоса

19-річна українка перемагала на юніорському Australian Open, а в дорослому турнірі в поточному розіграші дійшла до третього кола, в якому їй довелося протистояти іспанській суперниці Паулі Бадосі. Матч вийшов по-справжньому бойовим: Костюк програла суперниці перший сет (2:6), але взяла реванш у другій партії (7:5). У вирішальному третьому сеті українка доклала багато сил, щоб вирвати перемогу, але суперниця була сильнішою — 6:4.

[ + – ] Марта Костюк — Паула Бадоса: відео

Зазначимо, що Бадоса протягом матчу зазнавала проблем із подачею — на її рахунку 9 подвійних помилок. Також у Марти Костюк найкращий показник за кількістю виграних розіграшів — 30 проти 25, але більша кількість невимушених помилок — 49 проти 42.

Тенісистки перебувають у дружніх стосунках поза кортом, тому після завершення матчу обмінялися компліментами. Ця сцена вразила організаторів турніру, які опублікували фото в офіційному Twitter із проханням проводити більше матчів між цими двома суперницями.

Раніше Фокус розповідав про призові, які виграли Еліна Світоліна та Марта Костюк на Australian Open. За вихід у третє коло змагань спортсменки заробили по 159 тисяч доларів.

Поточний розіграш Australian Open ознаменувався великим скандалом: на турнір не пустили першу ракетку світу Новака Джоковича, котрий відмовився вакцинуватися від коронавірусу. Джокович подав до суду на владу Австралії та вимагає велику суму компенсації.