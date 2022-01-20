Понад 100 тисяч доларів: скільки Світоліна та Костюк заробили на Australian Open

Опубліковано суми призових для тенісистів, які беруть участь у першому турнірі "Великого Шолома" у 2022 році.

Переможець Australian Open-2022 в одиночному розряді заробить понад 2 мільйони доларів, повідомляється на офіційному сайті турніру.

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Організатори Australian Open опублікували суми призових за участь у турнірі. Крім рейтингових очок, тенісисти, які виступають у Мельбурні, отримають солідні гонорари.

Зараз Україна представлена на турнірі лише двома тенісистками: Еліна Світоліна і Марта Костюк пробилися до третього кола змагань, таким чином гарантовано заробивши по 159 тисяч доларів. Ця сума для кожної з них може збільшитись до 236 тисяч, якщо вони зможуть пробитися до 4-го кола змагань.

Сумарний призовий фонд турніру становить 54 мільйони доларів.

Призові на Australian Open 2022

1-ше коло – $74 000;

2-ге коло – $110 000;

3-тє коло – $159 000;

4-те коло – $236 000;

1/4 фіналу – $387 000;

1/2 фіналу – $644 000;

Фінал – $1 134 000;

Титул – $2 071 000.

Зазначимо, що у третьому колі Australian Open Еліна Світоліна зіграє проти дворазової переможниці турніру — білоруски Вікторії Азаренко. Суперницею Марти Костюк на цій стадії буде шоста ракетка світу, іспанка Паула Бедоса.

Раніше в основній сітці турніру Еліна Світоліна перемогла двох француженок: Фіону Ферро та Хармоні Тан, а Марта Костюк була сильнішою за француженку Діану Паррі та іспанку Сару Соррібес-Тормо відповідно.

У середині поточного місяця Еліна Світоліна розповіла про нерухомість, якою володіє. Тенісистка інвестувала кошти у придбання кількох квартир, одна з яких розташована у Києві.

У грудні Фокус розповідав, що Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс відпочивали в іспанському місті Тенеріфе. За Монфіса українка вийшла заміж у липні 2021 року.