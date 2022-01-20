Свыше 100 тысяч долларов: сколько Свитолина и Костюк заработали на Australian Open

Опубликованы суммы призовых для теннисистов, которые участвуют в первом турнире "Большого Шлема" в 2022 году.

Победитель Australian Open-2022 в одиночном разряде заработает более 2 миллионов долларов, сообщается на официальном сайте турнира.

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Организаторы Australian Open опубликовали суммы призовых за участие в турнире. Помимо рейтинговых очков, теннисисты, выступающие в Мельбурне заработают солидные гонорары.

На данный момент Украина представлена на турнире только двумя теннисистками: Элина Свитолина и Марта Костюк пробились в третий круг соревнований, таким образом, гарантированно заработав по 159 тысяч долларов. Эта сумма для каждой из них может увеличиться до 236 тысяч, если они смогут пробиться в 4-й круг соревнований.

Суммарный призовой фонд турнира составляет 54 миллиона долларов.

Призовые на Australian Open 2022

1-й круг – $74 000;

2-й круг – $110 000;

3-й круг – $159 000;

4-й круг – $236 000;

1/4 финала – $387 000;

1/2 финала – $644 000;

Финал – $1 134 000;

Титул – $2 071 000.

Отметим, что в третьем круге Australian Open Элина Свитолина сыграет против двукратной победительницы турнира — белоруски Виктории Азаренко. Соперницей Марты Костюк на этой стадии будет шестая ракетка мира, испанка Паула Бедоса.

Ранее в основной сетке турнира Элина Свитолина победила двух француженок: Фиону Ферро и Хармони Тан, а Марта Костюк была сильнее француженки Дианы Парри и испанки Сары Соррибес-Тормо соответственно.

В середине текущего месяца Элина Свитолина рассказала о недвижимости, которой владеет. Теннисистка инвестировала средства в приобретение нескольких квартир, одна из которых расположена в Киеве.

В декабре Фокус рассказывал, что Свитолина и ее муж Гаэль Монфис отдыхали в испанском городе Тенерифе. За Монфиса украинка вышла замуж в июле 2021 года.