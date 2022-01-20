Багатомільйонний позов. Новак Джокович подасть до суду на владу Австралії

Сербський тенісист заявив суму компенсації втричі більшу, ніж міг виграти на Australian Open.

Перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович відстоюватиме свою репутацію в суді, повідомляє The Sun.

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34-річний спортсмен має намір оскаржити рішення австралійської влади про його депортацію з країни. Сума позову, який Джокович подає на федеральну владу Австралії, становить 6 мільйонів доларів. Вона складена із суми призових за перемогу в турнірі (2 млн доларів) та моральної шкоди за незаконне затримання та жорстоке поводження (4,3 млн доларів).

Джерела, близькі до Джоковича, повідомляють, що така сума обумовлена тим, що гравця утримували в поганих умовах і ризикували його здоров'ям. Наразі Новак Джокович повернувся додому до Белграда, де зустрівся зі своїми фанатами.

Зазначимо, що Новак Джокович 20 перемагав у турнірах Великого Шолома: 9 разів — на Australian Open, 6 разів — на "Вімблдон", тричі на US Open, і двічі — на "Ролан Гаррос". Він є переможцем Australian Open. Джокович встиг провести кілька тренувань у Мельбурні, перш ніж було ухвалено рішення щодо його депортації з країни.

Раніше Фокус розповідав, що Новак Джокович купив 80% акцій компанії, яка розробляє ліки від коронавірусу. Суму угоди поки що не розголошують, а випробування препарату розпочнеться наступного літа у Великій Британії.

Рішення про депортацію Джоковича з Австралії було ухвалено 16 січня. Спортсмен заявив, що розчарований рішенням суддів і побажав успіху учасникам турніру Australian Open 2022.

Також Фокус розбирався у головному спортивному скандалі 2022 року: чому Новака Джоковича не пустили до Австралії.