Новак Джокович не братиме участі в Australian Open 2022, його депортують, – рішення суду

Спортсмен заявив, що розчарований рішенням суддів, і побажав успіху учасникам турніру Australian Open 2022.

34-річний сербський тенісист, перша ракетка світу в одиночному розряді і 20-кратний чемпіон Великого шолома Новак Джокович не зміг переконати трьох старших суддів на чолі з Джеймсом Оллсопом у своєму праві залишитися в Мельбурні для участі у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, повідомляє ВВС. Через відхилену апеляцію він не зможе зіграти у Відкритому чемпіонаті Австралії, перемога в якому дала б йому чисте перше місце за кількістю титулів на турнірах Великого шолома.

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Головний суддя Джеймс Олсоп, суддя Ентоні Бесанко та суддя Девід О'Каллаган із Федерального суду Австралії одноголосно вирішили, що Джокович не має підстав оскаржувати наказ міністра імміграції Алекса Хоука про депортацію. На їхню думку, видача візи неприщепленому від коронавірусу тенісистові може спровокувати зростання антивакцинаторських настроїв у країні.

Так, Олсоп раніше заявляв, що він згоден з тим, що Джокович – "знакова зірка спорту", проте він подає приклад, який "не ідеальний для наслідування".

Повні причини рішення оприлюднять найближчими днями. Сам же Джокович полетить додому, і йому доведеться сплатити судові витрати.

Через кілька хвилин після оголошення рішення тенісист заявив, що розчарований результатом, який не дозволить йому брати участь у його улюбленому турнірі Великого шолома.

"Я поважаю рішення суду і співпрацюватиму з відповідними органами щодо мого від'їзду з країни. Мені незручно, що останніми тижнями вся увага була зосереджена на мені, і я сподіваюся, що тепер ми всі можемо зосередитися на грі та турнірі, які я люблю. Я хотів би побажати гравцям, офіційним особам турніру, персоналу, волонтерам та вболівальникам всього найкращого на турнірі", – зазначив Джокович.

Він подякував своїй родині, друзям, фанатам і співвітчизникам за їх тверду підтримку протягом усього судового розгляду.

Натомість, уряд Австралії не вказав, чи скористаються вони можливістю заборонити Джоковичу подавати заяву на отримання візи для в'їзду на материк протягом наступних трьох років.

[ + – ] У Twitter вже з'явилися перші меми на тему депортації знаменитого тенісиста Фото: Twitter

Ще під час судового засідання, трансляцію якого дивилося понад 80 тис. людей, Джокович стверджував: його депортація викличе хаос, оскільки на вулицях Мельбурна очікуються заворушення та протести. Проте юристи уряду заявили, що їх не зупинять побоювання перед громадською реакцією. Вони наполягають на тому, що спортсмен є "величезним ризиком" для австралійської громадськості, про що свідчить його рішення ігнорувати заходи безпеки у своїй рідній країні та виконувати робочі обов'язки, будучи свідомо зараженим Covid-19.

"Співдружність не повинна бути пов'язана з присутністю іноземця зі страху перед тим, що може статися, якщо його видворять. Правильно це чи ні, але вважається, що він підтримує погляди, спрямовані проти вакцинації", – наголосив юрист міністра імміграції Стівен Ллойд.

Він зазначив, що рівень вакцинації у рідній країні Джоковича, Сербії (менше 50% громадян мають два щеплення), значно нижчий, ніж в Австралії (92,5%), що вказує на те, що зірка тенісу була "талісманом" настроїв проти щеплень.

"На даному етапі пандемії він уже міг би бути щепленим, якби хотів. Те, що він досі не щеплений, вказує на те, що він зробив такий вибір. Міністр має право припускати, що це його вибір", – упевнений адвокат міністра. .

Раніше Фокус міркував, що ж стоїть за історією з Джоковичем і чи є його історія покаранням за його позицію щодо вакцинації.