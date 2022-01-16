Новак Джокович не будет участвовать в Australian Open 2022, его депортируют, – решение суда

Спортсмен заявил, что разочарован решением судей, и пожелал успеха участникам турнира Australian Open 2022.

34-летний сербский теннисист, первая ракетка мира в одиночном разряде и 20-кратный чемпион Большого шлема Новак Джокович не смог убедить трех старших судей во главе с Джеймсом Оллсопом в своем праве остаться в Мельбурне для участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису и будет депортирован из страны, сообщает ВВС. Из-за отклоненной апелляции он не сможет сыграть в Открытом чемпионате Австралии, победа в котором дала бы ему чистое первое место по числу титулов на турнирах Большого шлема.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Главный судья Джеймс Олсоп, судья Энтони Бесанко и судья Дэвид О'Каллаган из Федерального суда Австралии единогласно решили, что у Джоковича нет оснований оспаривать приказ министра иммиграции Алекса Хоука о депортации. По их мнению, выдача визы непривитому от коронавируса теннисисту может спровоцировать рост антивакцинаторских настроений в стране.

Так, Олсоп ранее заявлял, что он согласен с тем, что Джокович – "знаковая звезда спорта", однако он подает пример, который "не идеален для подражания".

Полные причины решения будут обнародованы в ближайшие дни. Сам же Джокович улетит домой, и ему придется оплатить судебные издержки.

Через несколько минут после вынесения решения теннисист выступил с заявлением, в котором признался, что разочарован результатом, который не позволит ему участвовать в его любимом турнире Большого шлема.

"Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами в отношении моего отъезда из страны. Мне неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, официальным лицам турнира, персоналу, волонтерам и болельщикам всего наилучшего на турнире", – отметил Джокович.

Он поблагодарил свою семью, друзей, фанатов и соотечественников за их твердую поддержку на протяжении всего судебного разбирательства.

В свою очередь правительство Австралии не указало, воспользуются ли они возможностью запретить Джоковичу подавать заявление на получение визы для въезда на материк в течение следующих трех лет.

[ + – ] В Twitter уже появились первые мемы на тему депортации знаменитого теннисиста Фото: Twitter

Еще во время судебного заседания, трансляцию которого смотрели свыше 80 тыс. человек, Джокович утверждал: его депортация вызовет хаос, поскольку на улицах Мельбурна ожидаются беспорядки и протесты. Однако юристы правительства заявили, что их не остановят опасения перед общественной реакцией. Они настаивают на том, что спортсмен представляет "огромный риск" для австралийской общественности, о чем свидетельствует его решение игнорировать меры безопасности в своей родной стране и выполнять рабочие обязанности, будучи сознательно зараженным Covid-19.

"Содружество не должно быть связано с присутствием иностранца из страха перед тем, что может случиться, если его выдворят. Правильно это или нет, но считается, что он поддерживает взгляды, направленные против вакцинации", – подчеркнул юрист министра иммиграции Стивен Ллойд.

Он отметил, что уровень вакцинации в родной стране Джоковича, Сербии (менее 50% граждан имеют две прививки), был значительно ниже, чем в Австралии (92,5%), что указывает на то, что звезда тенниса была "талисманом" настроений против прививок.

"На данном этапе пандемии он уже мог бы быть привит, если бы хотел. То, что он до сих не привит, указывает на то, что он сделал такой выбор. Министр имеет право предполагать, что это его выбор", – уверен адвокат министра.

Ранее Фокус рассуждал, что же стоит за историей с Джоковичем, и является ли его история наказанием за его позицию относительно вакцинации.