Наказание антиваксера или месть за протест? Почему Новака Джоковича не пускают на Australian Open

"Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? — спрашивает президент Сербии Александр Вучич у австралийских судей и иммиграционной полиции. — Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию?" Фокус выяснил детали громкого спортивного скандала.

Фамилия знаменитого сербского теннисиста то и дело мелькает в новостных лентах: "Новака Джоковича задержали", "Джоковичу аннулировали визу", "Австралия не пускает Новака Джоковича на Australian Open"… Теперь спортсмен (и не только он) снова в ожидании: в воскресенье состоится заседание суда, на котором может быть вынесено решение о депортации Новака Джоковича из Австралии. А турнир Australian Open стартует в понедельник.

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Первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров "Большого Шлема" и кумир миллионов получил не только отказ на въезд в Австралию, но и оказался заключен в отель, который больше похож на изолятор. Спортсмен через суд пытается доказать законность своего приезда и право участвовать в турнире, а скандал уже вышел на мировой уровень.

Новак Джокович и Australian Open: что случилось?

[ + – ] Новак Джокович готов бороться за десятый титул Australian Open Фото: Australian Open

Скандал вокруг участия Новака Джоковича в турнире Australian Open назревал еще два месяца назад, когда отец спортсмена высказался против принудительной вакцинации игроков. Многие уже тогда заподозрили, что сербский теннисист, скорее всего, невакцинирован и ищет пути обхода правил. В Австралии к вакцинации подошли максимально строго: чтобы сыграть на Australian Open, нужно иметь либо сертификат о вакцинации, либо медицинские документы, которые подтверждают, почему игрок не может вакцинироваться. Позже команда Джоковича объявила, что теннисист имеет медицинское спецразрешение, а значит, сможет принять участие в турнире.

Однако властям Австралии этого показалось недостаточно. Еще пока серб был в самолете на пути на Зеленый континент, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что если Джокович, по прибытию в Австралию, не предъявит убедительных оснований, по которым ему выдали специальное разрешение на въезд в страну, то он будет депортирован обратно "первым же самолетом".

Дальше все, как в драматическом фильме: Джокович прилетел в Австралию, но не прошел паспортный контроль. Причиной для отказа назвали ошибку в документах. Джоковича увели в специальную комнату и поместили под стражу, а затем "переселили" в отель для мигрантов. Под окнами начались акции протеста, причем с участием не только сербов. Поддержать чемпиона мира пришли и австралийцы, которые протестуют против строгих карантинных ограничений.

Позже Новак Джокович заявил, что через суд добился пересмотра аннуляции своей визы, но власти Австралии обрушились на него с новыми обвинениями. Ведь медицинский отвод, который получил игрок, был выдан ему на основании позитивного результата ПЦР-теста, который он получил в декабре. То есть, в Сербии Джокович числится уже переболевшим — но в Австралии этот аргумент не работает. Тем не менее, 34-летний теннисист вышел на свободу и даже провел тренировку на корте в Мельбурне.

Но неприятности на этом не закончились. 14 января министр по делам мигрантов Алекс Хоук воспользовался своими полномочиями в соответствии с Законом о миграции 1958 года, чтобы все-таки аннулировать визу Джоковича — при этом чиновник сослался на "заботу о здоровье и интересах общества". Команда Джоковича обжаловала это решение, новое слушание должно состояться в воскресенье, 16 января — за день до первого матча Australian Open. Адвокаты Джоковича настаивают, что решение Хоука продиктовано не заботой об общественном благе, а неприязнью к противникам вакцинации.

Решение, которое примет 16 января полный состав судей Федерального суда Австралии, будет окончательным и стороны не смогут обжаловать вынесенный вердикт.

Ночь перед назначенным на воскресенье заседанием Федерального суда в Австралии Новак Джокович проведет в засекреченном месте — "в целях безопасности спортсмена".

Антиваксер Новак Джокович сам создал себе проблему?

[ + – ] Новак Джокович готовится пройти в финал Australian Open, но пока не прошел паспортный контроль Фото: Al Jazeera

Антивакцинаторам и так живется достаточно тяжело — противники прививок от ковид повсеместно сталкиваются со множеством ограничений. В спорте это тоже наглядно проявляется — не так давно Фокус рассказывал о штрафных санкциях, которые были введены в футбольном клубе "Бавария". Их суть заключается в том, что если футболист не вакцинировался и заболел коронавирусом, то клуб не платит ему зарплату в карантинный период. Чтобы избежать финансовых потерь, игрокам необходимо вакцинироваться. Что уж говорить об Олимпийских играх: в Токио практически все были вакцинированы, и здоровья ради, и во избежание дипломатических недоразумений.

Новак Джокович продолжает хранить молчание о том, почему он не хочет делать прививку от коронавируса

Но если организаторы Australian Open изначально заявляли об обязательной вакцинации, то неужели серб рассчитывал, что специальное разрешение сделает его особенным?

"Он рассчитывал на фамилию Джокович, на то, что с его имени кормится целая агентская контора и директорат турнира", — говорит Фокусу теннисный эксперт и менеджер Всеволод Кевлич.

По словам Кевлича, в этой истории ошибки допустили все стороны — и игрок, и организаторы, но не австралийские власти.

"Если судить по информации СМИ, то власти Австралии безусловно правы. Итог разбирательства показал, что, судя по всему, "накосячили" и официальные органы. Вероятнее всего, в последовательности протоколов и исключений. Потому каждый оставил потенциальные лазейки для полюбовного договора. Но выглядит это все со всех сторон плохо", — отмечает Всеволод Кевлич.

В том, что трудности себе Джокович создал сам, убежден и вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин. По его словам, в эпоху пандемии в первую очередь нужно хорошо изучить законодательство страны, которая принимает турнир, а уже потом вести переговоры с организаторами.

"Все турнирные медицинские протоколы второстепенны по отношению к законодательству штата и федеральному законодательству (правилам). Поэтому, в каждой стране ситуация разная", — отмечает Евгений Зукин в комментарии Фокусу.

Но что, если дело не в прививках? За что власти Австралии могут мстить Новаку Джоковичу

[ + – ] Отношения между Сербией и Австралии испортились из-за компании Rio Tinto Фото: Balkan Green Energy News

А вот сербские журналисты считают, что история с медицинским протоколом Джоковича притянута за уши. Согласно версии издания "Србин.инфо", власти Австралии мстят Джоковичу за его гражданскую позицию.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в свое время лоббировал интересы горнодобывающей компании Rio Tinto. Он даже выступал за отмену уплаты налогов для этой фирмы, а нынешний руководитель его аппарата Джон Канкель до 2018 года был одним из руководителей компании. Казалось бы, что с того, что у первых лиц Австралии есть связь с некой компанией, штаб-квартира которой расположена в Мельбурне? Где Австралия, а где Сербия?

Но именно "Rio Tinto" собиралась разрабатывать литиевый рудник в Сербии, что спровоцировало массовые восстания в стране. Протесты тогда активно поддержал и Новак Джокович, который всегда боролся за природу и экологию.

Согласно этой конспирологической версии, Джокович мог стать жертвой политической игры. В его лице Скотт Моррисон и его соратники решили отомстить сербам, унизив их национального героя. Об унижении целой нации говорит и дядя Новака Джоковича — Горан.

"Его заманили в ловушку, сначала дав визу и пригласив в Австралию, а затем наложив на него арест. Власти Австралии хотели унизить Новака, хотели поставить его на колени. Но у них не получилось, потому что сербы — гордый народ", — приводит слова Горана Джоковича telegraf.rs.

Сыграет ли Новак Джокович на Australian Open?

После многоуровневых дипломатических переговоров между первыми лицами двух стран, а также членами семьи Джоковича, ситуация остается неурегулированной. Но даже если теннисист сыграет на турнире, остается вопрос: сделает ли он правильные выводы? Отсюда же возникает и встречный вопрос: а что теперь будут делать невакцинированные теннисисты? Создает ли эта история опасный прецедент, когда организаторы турнира приглашают игрока, а власти страны выступают против?

"Дискриминация антивакцинаторов не имеет смысла. Они сами себя дискриминируют. Судя по статистике, довольно убедительно", — считает теннисный менеджер Всеволод Кевлич.

История с Джоковичем не означает, что игроки, отказавшиеся от прививки, рискуют остаться без выступлений на турнирах. Но их возможности значительно сократятся.

"Я думаю, невакцинированные теннисисты продолжат играть в тех странах, куда их будут пускать", — отмечает вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин.

Еще одним открытым вопросом остается позиция организаторов Australian Open. Либо же они стали соучастниками "ловушки" (по Горану Джоковичу), либо же допустили банальную халатность, не удостоверившись, что у Джоковича не возникнет проблем с документами на территории их страны.

[ + – ] Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Австралию на турнир, а оказался в изоляторе.