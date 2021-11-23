В "Баварии" не будут платить зарплату игрокам за их пребывание на карантине - СМИ

Мюнхенский клуб решил стимулировать футболистов тщательнее следить за своим здоровьем и вакцинироваться.

Руководство мюнхенской "Баварии" приняло решение не выплачивать зарплату футболистам, которые находятся на карантине, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.

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Сообщается, что футболистов на беседу вызвали президент клуба Герберт Хайнер, генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Игроки восприняли этот шаг с недоумением. В частности, Йозуа Киммих, являющийся главным противником вакцинации среди всех европейских футболистов, уже во второй раз находится на самоизоляции, что исключает его участие в тренировочном процессе. По данным немецких СМИ, из-за этого футболист может потерять 768 тысяч евро в текущем сезоне.

Ранее Фокус сообщал, что мюнхенский клуб понес существенные потери из-за вспышки коронавируса в команде. Из-за выявленного вируса, в Киев, на матч против "Динамо" Киев не полетели Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Микаэль Кюизанс, Серж Гнабри и Джамал Мусиала. Ранее позитивный тест на коронавирус сдали Никлас Зюле и Йосип Станишич.

В нынешнем сезоне "Бавария" потерпела самое крупное поражение с 1978 года, когда она проиграла "Фортуне" из Дюссельдорфа со счетом 1:7.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу накануне встречи с "Баварией" отметил, что в этой игре соперник, уже решивший вопрос выхода в плей-офф Лиги чемпионов, не будет испытывать недостаток мотивации.

Напомним, что матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" — "Бавария" состоится 23 ноября в 19:45 по киевскому времени, на стадионе НСК "Олимпийский". В первой встрече в Мюнхене победу праздновали футболисты немецкого клуба (5:0).