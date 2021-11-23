В "Баварии" не будут платить зарплату игрокам за их пребывание на карантине - СМИ
Мюнхенский клуб решил стимулировать футболистов тщательнее следить за своим здоровьем и вакцинироваться.
Руководство мюнхенской "Баварии" приняло решение не выплачивать зарплату футболистам, которые находятся на карантине, сообщает Sport1 со ссылкой на Bild.
Сообщается, что футболистов на беседу вызвали президент клуба Герберт Хайнер, генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Игроки восприняли этот шаг с недоумением. В частности, Йозуа Киммих, являющийся главным противником вакцинации среди всех европейских футболистов, уже во второй раз находится на самоизоляции, что исключает его участие в тренировочном процессе. По данным немецких СМИ, из-за этого футболист может потерять 768 тысяч евро в текущем сезоне.
Ранее Фокус сообщал, что мюнхенский клуб понес существенные потери из-за вспышки коронавируса в команде. Из-за выявленного вируса, в Киев, на матч против "Динамо" Киев не полетели Эрик-Максим Шупо-Мотинг, Микаэль Кюизанс, Серж Гнабри и Джамал Мусиала. Ранее позитивный тест на коронавирус сдали Никлас Зюле и Йосип Станишич.
В нынешнем сезоне "Бавария" потерпела самое крупное поражение с 1978 года, когда она проиграла "Фортуне" из Дюссельдорфа со счетом 1:7.
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу накануне встречи с "Баварией" отметил, что в этой игре соперник, уже решивший вопрос выхода в плей-офф Лиги чемпионов, не будет испытывать недостаток мотивации.
Напомним, что матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" — "Бавария" состоится 23 ноября в 19:45 по киевскому времени, на стадионе НСК "Олимпийский". В первой встрече в Мюнхене победу праздновали футболисты немецкого клуба (5:0).