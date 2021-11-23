У "Баварії" не платитимуть зарплату гравцям за їхнє перебування на карантині — ЗМІ
Мюнхенський клуб вирішив стимулювати футболістів ретельніше стежити за своїм здоров'ям і вакцинуватися.
Керівництво мюнхенської "Баварії" ухвалило рішення не виплачувати зарплату футболістам, які перебувають на карантині, повідомляє Sport1 із посиланням на Bild.
Повідомляється, що футболістів на розмову викликали президент клубу Герберт Хайнер, генеральний директор Олівер Кан і спортивний директор Хасан Саліхаміджич. Гравці сприйняли цей крок із подивом. Зокрема Йозуа Кімміх, який є головним противником вакцинації серед усіх європейських футболістів, вже вдруге перебуває на самоізоляції, що унеможливлює його участь у тренувальному процесі. За даними німецьких ЗМІ, через це футболіст може втратити 768 тисяч євро в цьому сезоні.
Раніше Фокус повідомляв, що мюнхенський клуб зазнав суттєвих втрат через спалах коронавірусу в команді. Через виявлений вірус, у Київ, на матч проти "Динамо" Київ не полетіли Ерік Шупо-Мотінг, Мікаель Кюїзанс, Серж Гнабрі та Джамал Мусіала. Раніше позитивний тест на коронавірус здали Ніклас Зюле та Йосип Станішич.
Цього сезону "Баварія" зазнала найбільшої поразки з 1978 року, коли вона програла "Фортуні" з Дюссельдорфа з рахунком 1:7.
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу напередодні зустрічі з "Баварією" зазначив, що в цій грі суперник, який уже вирішив питання виходу в плей-оф Ліги чемпіонів, не відчуватиме браку мотивації.
Нагадаємо, що матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" — "Баварія" відбудеться 23 листопада о 19:45 за київським часом, на стадіоні НСК "Олімпійський". У першій зустрічі у Мюнхені перемогу святкували футболісти німецького клубу (5:0).