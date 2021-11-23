У "Баварії" не платитимуть зарплату гравцям за їхнє перебування на карантині — ЗМІ

Мюнхенський клуб вирішив стимулювати футболістів ретельніше стежити за своїм здоров'ям і вакцинуватися.

Керівництво мюнхенської "Баварії" ухвалило рішення не виплачувати зарплату футболістам, які перебувають на карантині, повідомляє Sport1 із посиланням на Bild.

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Повідомляється, що футболістів на розмову викликали президент клубу Герберт Хайнер, генеральний директор Олівер Кан і спортивний директор Хасан Саліхаміджич. Гравці сприйняли цей крок із подивом. Зокрема Йозуа Кімміх, який є головним противником вакцинації серед усіх європейських футболістів, вже вдруге перебуває на самоізоляції, що унеможливлює його участь у тренувальному процесі. За даними німецьких ЗМІ, через це футболіст може втратити 768 тисяч євро в цьому сезоні.

Раніше Фокус повідомляв, що мюнхенський клуб зазнав суттєвих втрат через спалах коронавірусу в команді. Через виявлений вірус, у Київ, на матч проти "Динамо" Київ не полетіли Ерік Шупо-Мотінг, Мікаель Кюїзанс, Серж Гнабрі та Джамал Мусіала. Раніше позитивний тест на коронавірус здали Ніклас Зюле та Йосип Станішич.

Цього сезону "Баварія" зазнала найбільшої поразки з 1978 року, коли вона програла "Фортуні" з Дюссельдорфа з рахунком 1:7.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу напередодні зустрічі з "Баварією" зазначив, що в цій грі суперник, який уже вирішив питання виходу в плей-оф Ліги чемпіонів, не відчуватиме браку мотивації.

Нагадаємо, що матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" — "Баварія" відбудеться 23 листопада о 19:45 за київським часом, на стадіоні НСК "Олімпійський". У першій зустрічі у Мюнхені перемогу святкували футболісти німецького клубу (5:0).