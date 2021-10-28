"Баварія" зазнала найбільшої поразки з 1978 року

Востаннє мюнхенці пропускали понад 5 м'ячів 43 роки тому, коли дюссельдорфська "Фортуна" розгромила "Баварію" з рахунком 7-1.

"Баварія" кілька десятиліть поспіль не програвала з подібним рахунком. Сенсація відбулася 27 жовтня у другому раунді Кубка Німеччини: "Боруссія" з Менхенгладбаха забила мюнхенцям п'ять м'ячів без відповіді. Про це повідомляє "Німецька Хвиля".

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Уже після двох хвилин першого тайму рахунок став 1-0 на користь господарів, а до 21 хвилини "Гладбах" вів уже в три м'ячі.

Куадіо Коне забив дебютний гол за свою команду після пасу Бріла Емболо, а потім двічі відзначився Рамі Бенсебаїні — спочатку алжирцю асистував Йонас Хофман, а потім він реалізував пенальті.

У другому таймі на табло "Борусії-парк" двічі загорялося прізвище швейцарця Емболо. На 51-й хвилині нападник скористався помилкою мюнхенського захисту та забив четвертий після передачі Ніко Ельведі, а потім і п'ятий, цього разу в ролі асистента виступив Лука Нец.

"Ми просто шоковані, — заявив спортивний директор "Баварії" Хасан Саліхаміджич. — Нас ніби не було на полі. Не виграли жодного єдиноборства за весь перший тайм".

За його словами, "все погане, що могло статися у цьому матчі, сталося". "Ми програвали кожен ігровий епізод. Це був якийсь колективний блекаут".

"Гладбах" забив п'ять із шести ударів у площину, тоді як у "Баварії" було більше підходів до воріт і вищий відсоток володіння м'ячем, але перевага в цих аспектах на підсумковому рахунку не позначилася.

Це лише друга поразка "Баварії" під керівництвом Юліана Нагельсмана, яка підвела межу під серією з 85 результативних матчів. Тренер у Менхенгладбах не поїхав, зараз він удома проходить самоізоляцію з позитивним тестом на COVID-19.

Востаннє мюнхенці пропускали понад 5 м'ячів 43 роки тому, коли дюссельдорфська "Фортуна" розгромила "Баварію" у Бундеслізі з рахунком 7-1.

Рекордною поразкою для "Баварії" вважаються 0-7 від "Шальке" у матчі 1976 року.

"Борусія" з Менхенгладбаха, яка програла свої вісім попередніх матчів, зараз іде 12-ою у турнірній таблиці Чемпіонату Німеччини.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Рональда Кумана звільнили з "Барселони". Програна зустріч із "Райо Вальєкано" стала останньою для голландця на посаді головного тренера "синьо-гранатових".