"Барселона" залишилася без тренера: Рональда Кумана звільнено

Очолити "Барсу" може колишній півзахисник клубу Хаві Ернандес.

Нідерландського фахівця Рональда Кумана, який трохи більше року очолював футбольний клуб "Барселона", звільнено з посади. Про це повідомив офіційний сайт "синьо-гранатових".

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У поточному сезоні іспанської Ла-Ліги "Барса" набрала лише 15 очок у 10 матчах та двічі програла на груповій стадії Ліги Чемпіонів. Наразі команда йде дев'ятою у турнірній таблиці чемпіонату, від квартету лідерів після вчорашньої поразки від "Райо Вальєкано" її відокремлює вже 6 шість очок. В останніх чотирьох матчах це вже третя поразка, яка відбулася за програним у неділю "ель класіко".

У заяві клубу наголошується, що "президент Жоан Лапорта повідомив Куману про це рішення після чергового програшу. "У четвер Рональд Куман попрощається із гравцями", — сказав Лапорта.

Минулого сезону 58-річний Куман, який раніше керував збірною Нідерландів, зумів посісти з "Барселоною" лише третє місце в Ла-Лізі.

Цього ж сезону клуб зіштовхнувся з фінансовими проблемами, через які у серпні Ліонель Мессі був змушений піти у французький "ПСЖ".

Через фінансові обмеження "Барселона" не могла витрачати гроші на трансфери. Усі нові гравці, які поповнили її склад улітку, були вільними агентами. Серед інших це Мемфіс Депай, Серхіо Агуеро, Ерік Гарсія і Люк де Йонг.

Після поразки в середу Куман на пресконференції сказав, що поточний рядок у таблиці чемпіонату — не місце "Барселони", пославшись на втрату балансу складу. "В останні роки інші клуби тільки зміцнювалися з кожним сезоном, але нам це не вдалося", — пояснив Куман.

Зараз у списку можливих претендентів на посаду тренера "Барси" значиться ім'я легенди клубу Хаві Ернандеса.

Раніше Фокус повідомляв, що якщо керівництво "Манчестер Юнайтед" вирішить звільнити Уле Гуннара Сульшера після великої поразки від "Ліверпуля", новим менеджером "Червоних", можливо, стане Антоніо Конте. Боси англійського клубу ведуть переговори з італійцем.