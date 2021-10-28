"Барселона" осталась без тренера: Рональд Куман уволен
Возглавить "Барсу" может бывший полузащитник клуба Хави Эрнандес.
Нидерландский специалист Рональд Куман, чуть больше года возглавлявший футбольный клуб "Барселона", уволен со своего поста. Об этом сообщил официальный сайт "сине-гранатовых".
В текущем сезоне испанской Ла-Лиги "Барса" набрала только 15 очков в 10 матчах и дважды проиграла на групповой стадии Лиги Чемпионов. Сейчас команда идет девятой в турнирной таблице чемпионата, от квартета лидеров после вчерашнего поражения от "Райо Вальекано" ее отделяет уже 6 шесть очков. В последних четырех матчах это уже третье поражение, которое последовало за проигранным в воскресенье "эль классико".
В заявлении клуба отмечается, что "президент Жоан Лапорта сообщил Куману об этом решении после очередного проигрыша. "В четверг Рональд Куман попрощается с игроками", — сказал Лапорта.
В прошлом сезоне 58-летний Куман, ранее руководивший сборной Нидерландов, сумел занять с "Барселоной" только третье место в Ла-Лиге.
В этом же сезоне клуб столкнулся с финансовыми проблемами, из-за которых в августе Лионель Месси был вынужден уйти во французский "ПСЖ".
Из-за финансовых ограничений "Барселона" не могла тратить деньги на трансферы. Все новые игроки, пополнившие ее состав летом, были свободными агентами. Среди прочих, это Мемфис Депай, Серхио Агуэро, Эрик Гарсия и Люк де Йонг.
После поражения в среду Куман на пресс-конференции сказал, что текущая строчка в таблице чемпионата — не место "Барселоны", сославшись на потерю баланса состава. "В последние годы другие клубы только укреплялись с каждым сезоном, но нам это не удалось", — объяснил Куман.
Сейчас в списке возможных претендентов на должность тренера "Барсы" значится и имя легенды клуба Хави Эрнандеса.
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