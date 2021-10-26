"Ман Юнайтед" ведет переговоры с Антонио Конте

В ближайшее время у руля английского клуба может встать итальянец Антонио Конте, в прошлом сезоне выигравший чемпионат Италии.

В случае отставки Уле Гуннара Сульшера после поражения от "Ливерпуля", основным претендентом на вакантную должность менеджера "Манчестер Юнайтед" будет Антонио Конте. Об этом написал в Twitter итальянский журналист Николо Скира, который владеет инсайдерской информацией.

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Конте уже дал согласие возглавить "Красных дьяволов", но требует трехлетнего контракта. Ожидается, что о своем решении — оставлять или увольнять Сульшера — руководство "МЮ" объявит в ближайшее время.

Информацию о том, что "МЮ" ведет переговоры с Конте, подтверждает еще один итальянский журналист Джанлука Димарцио.

Вопрос о будущем норвежского специалиста повис в воздухе после того, как 24 октября "Ливерпуль" разгромил его подопечных в домашней встрече на Олд-Траффорд. Счет 0:5 стал самым крупным в истории противостояния двух команд в матчах АПЛ. Сульшер руководит "Ман Юнайтед" с 2018 года.

Что же касается Конте, последним его клубом был "Интер", с которым в прошлом сезоне он выиграл Серию А — первое скудетто для "неро-адзурри" за последние 11 лет. В прошлом бывший полузащитник "Ювентуса" возглавлял сборную Италии, "Ювентус", "Челси" и несколько других клубов.

Напомним, что в 9 туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" крупно уступил на домашней арене "Ливерпулю". Таким образом, мерсисайдцы Юргена Клоппа переписали историю в противостояниях с "Манчестером". Хет-трик на счету египтянина Мо Салаха.