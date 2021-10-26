"Ман Юнайтед" веде переговори з Антоніо Конте

Найближчим часом біля керма англійського клубу може стати італієць Антоніо Конте, який минулого сезону виграв чемпіонат Італії.

У разі відставки Уле Гуннара Сульшера після поразки від Ліверпуля, основним претендентом на вакантну посаду менеджера Манчестер Юнайтед буде Антоніо Конте. Про це написав у Twitter італійський журналіст Ніколо Скіра, який володіє інсайдерською інформацією.

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Конте вже дав згоду очолити "Червоних дияволів", але потребує трирічного контракту. Очікується, що про своє рішення залишати чи звільняти Сульшера керівництво "МЮ" оголосить найближчим часом.

Інформацію про те, що МЮ веде переговори з Конте, підтверджує ще один італійський журналіст Джанлука Дімарціо.

Питання про майбутнє норвезького фахівця повисло в повітрі після того, як 24 жовтня "Ліверпуль" розгромив його підопічних у домашній зустрічі на Олд-Траффорд. Рахунок 0:5 став найбільшим в історії протистояння двох команд у матчах АПЛ. Сульшер керує "Ман Юнайтед" із 2018 року.

Що ж до Конте, останнім його клубом був "Інтер", з яким минулого сезону він виграв Серію А — перше скудетто для "неро-адзуррі" за останні 11 років. У минулому колишній півзахисник "Ювентуса" очолював збірну Італії, "Ювентус", "Челсі" та кілька інших клубів.

Нагадаємо, що в 9 турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" поступився на домашній арені "Ліверпулю". Так, мерсисайдці Юргена Клоппа переписали історію у протистояннях із "Манчестером". Хет-трик на рахунку єгиптянина Мо Салаха.