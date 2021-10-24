Найбільша поразка в історії: "Ліверпуль" розгромив "Манчестер Юнайтед" (відео)

Команда Юргена Клоппа переписала історію матчів з манчестерским клубом. Три м'ячі до свого активу записав нападник мерсисайдців Мохаммед Салах

Центральний матч 9-го туру чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль" завершився сенсаційним результатом.

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Гості розгромили манчестерський клуб з рахунком 5: 0. Ще в першому таймі результат матчу був зрозумілий: "Ліверпуль" забив у ворота "МЮ" чотири голи. Вже на 5-й хвилині Набі Кейта відкрив рахунок, скориставшись передачею Мохаммеда Салаха. Через 8 хвилин Діогу Жота подвоїв перевагу гостей. Кошмар для "Манчестер Юнайтед" на цьому не закінчився: Мохаммед Салах під завісу першого тайму двічі вразив ворота Давіда Де Хеа, позбавивши матч інтриги.

На початку другого тайму єгипетський форвард оформив хет-трик, відгукнувшись на розрізану передачу від Джордана Хендерсона. Салах вийшов на рандеву з Де Хеа і спокійно перекинув м'яч повз голкіпера.

Господарі таки забили і зробив це визнаний майстер — Кріштіану Роналду. Але після перевірки атаки на системі VAR виявилося, що португалець знаходився в офсайді.

На цьому біди "Манчестер Юнайтед" могли бути закінчені, але на 60-й хвилині команда Сульшера залишилася в меншості: Поль Погба отримав червону картку і залишив поле. "Ліверпуль" міг забивати ще, але підопічні Юргена Клоппа пошкодували суперника, зупинившись на результаті 5:0.

Ця перемога стала найбільшою для мерсисайдців в їх історії протистоянь з "Манчестер Юнайтед". Раніше "Ліверпуль" з таким рахунком вже перемагав "червоних дияволів" — це сталося в 1925 році.

[ + – ] Манчестер Юнайтед — Ліверпуль — 0: 5. огляд матчу

Після матчу головний тренер переможців Юрген Клопп зізнався, що здивований такою результативності, а також розповів, як команда відсвяткує перемогу.

"Результат божевільний. Мене запитали, чи траплялося вже подібне в моїй кар'єрі. І мені знадобиться якийсь час, щоб відповісти. Мої підопічні додали гарну главу в мою книгу. Емоції відмінні, але ми не будемо святкувати, немов божевільні. У мене в пам'яті залишаються кілька необов'язкових поразок, але сьогодні перемога наша. По дорозі додому будемо пити пиво ", — наводить слова Клоппа ВВС.

За підсумками дев'яти турів "Ліверпуль" посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи в активі 21 очко. Команду Клоппа випереджає тільки "Челсі", у якого на один пункт більше. "Манчестер Юнайтед" розташувався на сьомій позиції, в активі команди Уле-Гуннар Сульшера 14 очок.

Чемпіонат Англії. 9-й тур

"Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль" — 0: 5 (0: 4)

Голи: 0:1, Н.Кейта, 5; 0:2, Діогу Жота, 13; 0:3, Салах, 38; 0:4, Салах 45+5; 0:5, Салах, 50.