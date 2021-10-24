Самое крупное поражение в истории: "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" (видео)

Команда Юргена Клоппа переписала историю матчей с манчестерским клубом. Три мяча в свой актив записал нападающий мерсисайдцев Мохаммед Салах

Центральный матч 9-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" завершился сенсационным результатом.

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Гости разгромили манчестерский клуб со счетом 5:0. Еще в первом тайме результат матча был понятен: "Ливерпуль" забил в ворота "МЮ" четыре гола. Уже на 5-й минуте Наби Кейта открыл счет, воспользовавшись передачей Мохаммеда Салаха. Спустя 8 минут Диогу Жота удвоил преимущество гостей. Кошмар для "Манчестер Юнайтед" на этом не закончился: Мохаммед Салах под занавес первого тайма дважды поразил ворота Давида Де Хеа, лишив матч интриги.

В начале второго тайма египетский форвард оформил хет-трик, откликнувшись на разрезающую передачу от Джордана Хендерсона. Салах вышел на рандеву с Де Хеа и спокойно перебросил мяч мимо голкипера.

Хозяева таки забили и сделал это признанный мастер — Криштиану Роналду. Но после проверки атаки на системе VAR оказалось, что португалец находился в офсайде.

На этом беды "Манчестер Юнайтед" могли быть окончены, но на 60-й минуте команда Сульшера осталась в меньшинстве: Поль Погба получил красную карточку и покинул поле. "Ливерпуль" мог забивать еще, но подопечные Юргена Клоппа пожалели соперника, остановившись на результате 5:0.

Эта победа стала самой крупной для мерсисайдцев в их истории противостояний с "Манчестер Юнайтед". Ранее "Ливерпуль" с таким счетом уже побеждал "красных дьяволов" — это случилось в 1925 году.

[ + – ] Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 0:5. Обзор матча

После матча главный тренер победителей Юрген Клопп признался, что удивлен такой результативности, а также рассказал, как команда отпразднует победу.

"Результат безумен. Меня спросили, случалось ли уже подобное в моей карьере. И мне понадобится какое-то время, чтобы ответить. Мои подопечные добавили хорошую главу в мою книгу. Эмоции отличные, но мы не будем праздновать, словно безумные. У меня в памяти остаются несколько необязательных поражений, но сегодня победа наша. По пути домой будем пить пиво", — приводит слова Клоппа ВВС.

По итогам девяти туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Команду Клоппа опережает только "Челси", у которого на один пункт больше. "Манчестер Юнайтед" расположился на седьмой позиции, в активе команды Уле-Гуннара Сульшера 14 очков.

Чемпионат Англии. 9-й тур

"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" — 0:5 (0:4)

Голы: 0:1, Н.Кейта, 5; 0:2, Диогу Жота, 13; 0:3, Салах, 38; 0:4, Салах 45+5; 0:5, Салах, 50.