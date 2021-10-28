"Бавария" потерпела крупнейшее поражение с 1978 года

В последний раз мюнхенцы пропускали больше 5 мячей 43 года назад, когда Дюссельдорфская "Фортуна" разгромила "Баварию" со счетом 7-1.

"Бавария" несколько десятилетий кряду не проигрывала с подобным счетом. Сенсация произошла 27 октября во втором раунде Кубка Германии: "Боруссия" из Менхенгладбаха забила мюнхенцам пять безответных мячей. Об этом сообщает "Немецкая Волна".

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Уже по прошествии двух минут первого тайма счет стал 1-0 в пользу хозяев, а к 21 минуте "Гладбах" вел уже в три мяча.

Куадио Коне забил дебютный гол за свою команду после паса Брила Эмболо, а затем дважды отличился Рами Бенсебаини — вначале алжирцу ассистировал Йонас Хофман, а затем он реализовал пенальти.

Во втором тайме на табло "Боруссии-парк" дважды загоралась фамилия швейцарца Эмболо. На 51-й минуте нападающий воспользовался ошибкой мюнхенской защиты и забил четвертый после передачи Нико Эльведи, а затем и пятый, на сей раз в роли ассистента выступил Лука Нец.

"Мы просто шокированы, — заявил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич. — Нас будто не было на поле. Не выиграли ни одного единоборства за весь первый тайм".

По его словам, "все плохое, что могло случиться в этом матче, случилось". "Мы проигрывали каждый игровой эпизод. Это был какой-то коллективный блэкаут".

"Гладбах" забил пять из шести ударов в створ, в то время, как у "Баварии" было больше подходов к воротам и выше процент владения мячом, но преимущество в этих аспектах на итоговом счете не отразилось.

Это только второе поражение "Баварии" под руководством Юлиана Нагельсмана, которое подвело черту под серией из 85 результативных матчей. Тренер в Менхенгладбах не поехал, сейчас он дома, проходит самоизоляцию с положительным тестом на COVID-19.

В последний раз мюнхенцы пропускали больше 5 мячей 43 года назад, когда Дюссельдорфская "Фортуна" разгромила "Баварию" в Бундеслиге со счетом 7-1.

Рекордным поражением для "Баварии" считаются 0-7 от "Шальке" в матче 1976 года.

"Боруссия" из Менхенгладбаха, которая проиграла свои восемь предыдущих матчей, сейчас идет 12-й в турнирной таблице Чемпионата Германии.

Ранее Фокус сообщал о том, что Рональда Кумана уволили из "Барселоны". Проигранная встреча с "Райо Вальекано" стала последней для голландца на посту главного тренера "сине-гранатовых".