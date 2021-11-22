Пали перед коронавірусом: сім гравців "Баварії" не допоможуть команді в матчі з "Динамо" Київ

Німецький гранд їде до Києва в ослабленому складі: матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 23 листопада.

Чемпіон Німеччини, мюнхенська "Баварія", прибула до Києва на матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в ослабленому складі, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Проти "Динамо" не зіграють такі футболісти, як Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік Шупо-Мотінг і Мікаель Кюїзанс, у яких зафіксовано коронавірус. Продовжує залишатися на самоізоляції Йозу Кімміх. Крім цих гравців раніше коронавірус був виявлений у Нікласа Зюле та Йосипа Станішича.

Проте лідери "Баварії", Роберт Левандовський, Мануель Ноєр і Лерой Сане прибули до столиці України та готові зіграти проти "Динамо".

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Незважаючи на те, що "Баварія" вже вирішила завдання виходу з групи, головний тренер мюнхенського клубу Юліан Нагельсман не має наміру втрачати очки в майбутньому матчі.

"Ми хочемо грати краще. У нас були невдачі в останніх матчах, і хотілося б виправити цю ситуацію, адже в нас хороша команда. Майбутній матч проти "Динамо" для нас має серйозне значення, оскільки ми нікому не збираємося дарувати очки", — сказав він. Нагельсман на передматчевій пресконференції.

Невдача, про яку говорить Нагельсман, спіткала "Баварію" у п'ятницю, 19 листопада, коли лідер Бундесліги несподівано програв "Аугсбургу" з рахунком 1:2. Ця друга поразка команди у нинішньому чемпіонаті — вперше "Баварія" програла на початку жовтня, коли зустрілася з "Айнтрахтом" (1:2). Поразкою "Баварії" скористався найближчий переслідувач — дортмундська "Борусія" обіграла "Штутгарт" (2:1) і скоротила відставання від лідера до одного очка.

Матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" (Київ) — "Баварія" відбудеться 23 листопада на НСК "Олімпійський". Початок гри — о 19:45.

У паралельному матчі групи Е "Барселона" на своєму полі прийме "Бенфіку".