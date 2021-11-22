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Спорт Лига чемпионов УЕФА

Пали перед коронавирусом: семь игроков "Баварии" не помогут команде в матче с "Динамо" Киев

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Роберт Левандовский на тренировке
Фото: ФК "Бавария" | В Киеве Роберту Левандовскому придется работать за себя и за партнеров

Немецкий гранд едет в Киев в ослабленном составе: матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 23 ноября.

Чемпион Германии, мюнхенская "Бавария", прибыла в Киев на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в ослабленном составе, сообщается на официальном сайте клуба.

Против "Динамо" не сыграют такие футболисты, как Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс, у которых выявлен коронавирус. Продолжает оставаться на самоизоляции Йозуа Киммих. Кроме этих игроков ранее коронавирус был выявлен у Никласа Зюле и Йосипа Станишича.

Тем не менее, лидеры "Баварии", Роберт Левандовский, Мануэль Нойер и Лерой Сане прибыли в столицу Украины и готовы сыграть против "Динамо".

Полный список игроков "Баварии" на матч против "Динамо" Киев

Несмотря на то, что "Бавария" уже решила задачу выхода из группы, главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн не намерен терять очки в предстоящем матче.

"Мы хотим играть лучше. У нас были неудачи в последних матчах, и хотелось бы исправить эту ситуацию, ведь у нас хорошая команда. Предстоящий матч против "Динамо" для нас имеет серьезное значение, поскольку мы никому не собираемся дарить очки", — сказал Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции.

Неудача, о которой говорит Нагельсманн, постигла "Баварию" в пятницу, 19 ноября, когда лидер Бундеслиги неожиданно проиграл "Аугсбургу" со счетом 1:2. Это второе поражение команды в нынешнем чемпионате — впервые "Бавария" проиграла в начале октября, когда встретилась с "Айнтрахтом" (1:2). Поражением "Баварии" воспользовался ближайший преследователь — дортмундская "Боруссия" обыграла "Штутгарт" (2:1) и сократила отставание от лидера до одного очка.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" (Киев) — "Бавария" состоится 23 ноября на НСК "Олимпийский". Начало игры — в 19:45.

В параллельном матче группы Е "Барселона" на своем поле примет "Бенфику".