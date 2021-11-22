Пали перед коронавирусом: семь игроков "Баварии" не помогут команде в матче с "Динамо" Киев

Немецкий гранд едет в Киев в ослабленном составе: матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 23 ноября.

Чемпион Германии, мюнхенская "Бавария", прибыла в Киев на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в ослабленном составе, сообщается на официальном сайте клуба.

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Против "Динамо" не сыграют такие футболисты, как Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс, у которых выявлен коронавирус. Продолжает оставаться на самоизоляции Йозуа Киммих. Кроме этих игроков ранее коронавирус был выявлен у Никласа Зюле и Йосипа Станишича.

Тем не менее, лидеры "Баварии", Роберт Левандовский, Мануэль Нойер и Лерой Сане прибыли в столицу Украины и готовы сыграть против "Динамо".

[ + – ] Полный список игроков "Баварии" на матч против "Динамо" Киев

Несмотря на то, что "Бавария" уже решила задачу выхода из группы, главный тренер мюнхенского клуба Юлиан Нагельсманн не намерен терять очки в предстоящем матче.

"Мы хотим играть лучше. У нас были неудачи в последних матчах, и хотелось бы исправить эту ситуацию, ведь у нас хорошая команда. Предстоящий матч против "Динамо" для нас имеет серьезное значение, поскольку мы никому не собираемся дарить очки", — сказал Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции.

Неудача, о которой говорит Нагельсманн, постигла "Баварию" в пятницу, 19 ноября, когда лидер Бундеслиги неожиданно проиграл "Аугсбургу" со счетом 1:2. Это второе поражение команды в нынешнем чемпионате — впервые "Бавария" проиграла в начале октября, когда встретилась с "Айнтрахтом" (1:2). Поражением "Баварии" воспользовался ближайший преследователь — дортмундская "Боруссия" обыграла "Штутгарт" (2:1) и сократила отставание от лидера до одного очка.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" (Киев) — "Бавария" состоится 23 ноября на НСК "Олимпийский". Начало игры — в 19:45.

В параллельном матче группы Е "Барселона" на своем поле примет "Бенфику".