"Ця гра коштує 3 млн євро": Луческу — про матч із "Баварією"

Головний тренер "Динамо" не вважає, що мюнхенський клуб матиме проблеми з мотивацією у матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

У вівторок, 23 листопада, на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА: "Динамо" — "Баварія".

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Головний тренер киян Мірча Луческу висловив думку, що незважаючи на вирішене завдання виходу із групи, "Баварія" буде достатньо мотивованою для перемоги. Про це повідомляється на офіційному сайті "Динамо" Київ.

"Ми граємо проти німців, і ця гра коштує 3 мільйони. Як ви вважаєте, чи захоче "Баварія" завтра виграти?" — відреагував Луческу на запитання про мотивацію суперника на передматчевій пресконференції.

У той же час, Луческу вважає гроші не найважливішим чинником досягнення успіху.

"Можна згадати нашу першу зустріч у Мюнхені, де ми добре грали до пенальті, а після нього все змінилося. Не кожен дасть це пенальті. Великі клуби завжди мають привілеї, їм надають легку допомогу.

Рівень гравців зростає у міру розвитку та нарощування потужності клубу. Гроші є важливими, але вони не є основним фактором. Організація роботи клубу, інфраструктура, продаж квитків, підтримка вболівальників — це збільшує тиск на гравців, які не можуть дозволити собі опустити якість гри нижче за певний рівень. Від цього і йде прогрес футболістів і клубу", — зазначив румунський фахівець.

Нагадаємо, що до Києва "Баварія" їде без сімох футболістів: усі вони зіткнулися з коронавірусом і не зможуть допомогти команді в матчі проти "Динамо".

У першому матчі, що відбувся 29 вересня, "Баварія" розгромила "Динамо": кияни пропустили п'ять м'ячів, два з яких забив лідер німецького клубу Роберт Левандовський.