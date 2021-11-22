"Эта игра стоит 3 млн евро": Луческу - о матче с "Баварией"

Главный тренер "Динамо" не считает, что мюнхенский клуб будет испытывать проблемы с мотивацией в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Во вторник, 23 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА: "Динамо" — "Бавария".

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Главный тренер киевлян Мирча Луческу выразил мнение, что несмотря на решенную задачу выхода из группы, "Бавария" будет достаточно мотивирована для победы. Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо" Киев.

"Мы играем против немцев, и эта игра стоит 3 миллиона. Как вы думаете, захочет ли "Бавария" завтра выиграть?", — отреагировал Луческу на вопрос о мотивации соперника на предматчевой пресс-конференции.

В то же время, Луческу считает деньги не самым важным фактором для достижения успеха.

"Можно вспомнить нашу первую встречу в Мюнхене, где мы хорошо играли до пенальти, а после него все изменилось. Не каждый даст это пенальти. Большие клубы всегда пользуются привилегиями, им оказывают легкую помощь.

Уровень игроков растет по мере развития и наращивания мощности клуба. Деньги важны, но они не являются основным фактором. Организация работы клуба, инфраструктура, продажа билетов, поддержка болельщиков — это увеличивает давление на игроков, которые не могут позволить себе опустить качество игры ниже определенного уровня. От этого и идет прогресс футболистов и клуба", — отметил румынский специалист.

Напомним, что в Киев "Бавария" едет без семерых футболистов: все они столкнулись с коронавирусом и не смогут помочь команде в матче против "Динамо".

В первом матче, который состоялся 29 сентября, "Бавария" разгромила "Динамо": киевляне пропустили пять мячей, два из которых забил лидер немецкого клуба Роберт Левандовский.