Сюрприза не произошло: "Динамо" проиграло "Баварии" в Мюнхене

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски забил два мяча в ворота киевского клуба.

В Мюнхене завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Баварией" и "Динамо".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Перед началом матча мало кто ожидал, что киевлянам удастся отобрать очки у гранда европейского футбола. И неприятности для гостей начались уже на 11-й минуте: Сергей Сидорчук неосторожно сыграл рукой в своей штрафной площади и арбитр указал на точку. К мячу подошел лучший бомбардир "Баварии" Роберт Левандовский и мастерски исполнил приговор — 1:0.

"Динамо" редко переходило половину поля соперника, а вот хозяева вели себя достаточно активно. Одна из их атак завершилась вторым взятием ворот: Забарный и Шабанов не проконтролировали рывок Левандовский и Роберт хлестким ударом уложил мяч в ворота — 2:0.

Мюнхенцы продолжали атаковать, но либо не попадали в створ, либо "Динамо" спасал Бущан. Гости под конец первого тайма создали свой чуть ли не единственный момент: Де Пена оказался на ударной позиции в штрафной площади и в касание отправлял мяч в верхний угол — Нойер показал чудеса реакции и выручил "Баварию".

Во второй половине игры "Динамо" создало еще один острый момент, но прорыв Шепелева флагом завершился очень слабым ударом низом. "Бавария" такой оплошности сопернику не простила: на 68-й минуте Серж Гнабри в очередной раз прорвался флагом и нанес мощный удар в створ. Мяч срикошетил от перекладины и влетел в ворота. У Бущана не было ни единого шанса спасти свою команду.

На этом беды киевлян не закончились: спустя шесть минут Лерой Сане, атакуя левым флангом, выполнял подачу в штрафную площадь, но мяч срезался с его ноги. К несчастью "Динамо", траектория полета изменилась настолько, что вместо изначальной цели, мяч отправился в ворота.

Окончательный разгром "Динамо" оформил Эрик Шупо-Мотинг, блестяще сыгравший на "втором этаже" после подачи с правого фланга. Нападающий легко кивнул головой и забил пятый мяч в ворота соперника.

В параллельном матче группы "Бенфика" — "Барселона" португальский клуб сенсационно разгромил каталонцев со счетом 3:0.

Таким образом, "Бавария" занимает первое место в группе Е, имея в активе 6 очков. "Бенфика" вышла на вторую позицию, набрав 4 очка. "Динамо" — на третьем месте, у команды Луческу одно очко. "Барселона" замыкает квартет с нулем в графе "очки".

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап.

"Бавария" Мюнхен — "Динамо" Киев — 5:0 (2:0)

Голы: 1:0, Левандовски, с пенальти, 12; 2:0, Левандовски, 27; 3:0, Гнабри, 68; 4:0, Сане, 74; 5:0, Шупо-Мотинг, 87.

"Бавария": Нойер — Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар, 69) — Киммих, Горецка (Забитцер, 79), Гнабри (Мусиала, 69), Мюллер, Сане (Сарр, 79) — Левандовски (Шупо-Мотинг, 79).

"Динамо": Бущан — Тымчик (Кендзера, 46), Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 46), Андриевский — Цыганков (Караваев, 70), Де Пена — Гармаш (Супряга, 70).