Сюрпризу не сталося: "Динамо" програло "Баварії" в Мюнхені

Форвард "Баварії" Роберт Левандовський забив два м'ячі у ворота київського клубу.

У Мюнхені завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між "Баварією" та "Динамо".

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Перед початком матчу мало хто очікував, що киянам вдасться відібрати очки в гранда європейського футболу. І неприємності для гостей почалися вже на 11-й хвилині: Сергій Сидорчук необережно зіграв рукою у своїй штрафній площі, й арбітр указав на точку. До м'яча підійшов найкращий бомбардир "Баварії" Роберт Левандовський і майстерно виконав вирок — 1:0.

"Динамо" рідко переходило половину поля суперника, а ось господарі поводилися досить активно. Одна з їхніх атак завершилася другим взяттям воріт: Забарний і Шабанов не проконтролювали ривок Левандовського, і Роберт хльостким ударом поклав м'яч у ворота — 2:0.

Мюнхенці продовжували атакувати, але або не потрапляли у ворота, або "Динамо" рятував Бущан. Гості під кінець першого тайму створили свій чи не єдиний момент: Де Піна виявився на ударній позиції в штрафному майданчику та в дотик відправляв м'яч у верхній кут — Нойєр показав чудеса реакції та виручив "Баварію".

У другій половині гри "Динамо" створило ще один гострий момент, але прорив Шепелєва прапором завершився дуже слабким ударом низом. "Баварія" такої помилки суперника не пробачила: на 68-й хвилині Серж Гнабрі вчергове прорвався прапором і завдав потужного удару у створ. М'яч зрикошетив від перекладини та влетів у ворота. У Бущана не було жодного шансу врятувати свою команду.

На цьому біди киян не закінчилися: через шість хвилин Лерой Сане, атакуючи лівим флангом, виконував подачу в штрафний майданчик, але м'яч зрізався з його ноги. На жаль "Динамо", траєкторія польоту змінилася настільки, що замість початкової мети м'яч відправився в ворота.

Остаточний розгром "Динамо" оформив Ерік Шупо-Мотінг, який блискуче зіграв на "другому поверсі" після подачі з правого флангу. Нападник легко кивнув головою та забив п'ятий м'яч у ворота суперника.

У паралельному матчі групи "Бенфіка" — "Барселона" португальський клуб сенсаційно розгромив каталонців з рахунком 3:0.

Таким чином, "Баварія" займає перше місце в групі Е, маючи в активі 6 очок. "Бенфіка" вийшла на другу позицію, набравши 4 очки. "Динамо" — на третьому місці, у команди Луческу одне очко. "Барселона" замикає квартет із нулем в графі "очки".

Ліга чемпіонів УЄФА. Груповий етап.

"Баварія" Мюнхен — "Динамо" Київ — 5:0 (2:0)

Голи: 1:0, Левандовський, із пенальті, 12; 2:0, Левандовський, 27; 3:0, Гнабрі, 68; 4:0, Сан, 74; 5:0, Ерік Шупо-Мотінг, 87.

"Баварія": Нойєр — Зюле, Упамекано, Ернандес, Девіс (Павар, 69) — Кіммі, Горецький (Забітцер, 79), Гнабрі (Мусіала, 69), Мюллер, Сане (Сарр, 79) — Левандовський (Ерік Шупо-Мотінг, 79).

"Динамо": Бущан — Тимчик (Кендзьора, 46), Забарний, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 46), Андрієвський — Циганков (Караваєв, 70), Де Піна — Гармаш (Супряга, 70).