Шантаж не пройдет: Новак Джокович может не сыграть на Australian Open из-за вакцинации

Отец теннисиста считает, что принудительная вакцинация нарушает право спортсменов на личную жизнь.

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович может не сыграть на Открытом чемпионате Австралии в январе 2022 года. Об этом заявил отец теннисиста Срджан Джокович, слова которого приводит сербский сайт b92.net.

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Организаторы Australian Open ранее заявили, что не допустят к участию в турнире игроков, которые не сделали прививки против коронавируса. По мнению Джоковича-старшего, такие условия являются дискриминационными.

"Вакцинация — личное дело каждого. Никто не имеет права влезать в чужую жизнь, об этом говорится и в конституции. Мне не известно, вакцинировался ли Новак. И я не знаю, будет ли он об этом рассказывать, хотя полагаю, что нет. Он имеет на это право.

Заявления организаторов Australian Open мне неприятны, потому что они диктуют условия 9-кратному чемпиону турнира. Новак хочет играть в Австралии, но после подобного шантажа, допускаю, что он изменит свое решение", — сказал Срджан Джокович.

20 ноября директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тили сделал заявление, согласно которому, на турнире не смогут выступать игроки, которые не сделают прививку от коронавируса.

Фокус сообщал, что в Австралии точно не сыграет 20-кратный победитель турниров "Большого Шлема" швейцарец Роджер Федерер. В середине ноября он рассказал о своих планах на следующий сезон. По прогнозу швейцарского теннисиста, он должен залечить травму колена, которая выбила его из строя в текущем сезоне, и вернуться к активным выступлениям летом 2022 года. По словам Федерера, следующий сезон может стать для него последним в его профессиональной карьере.