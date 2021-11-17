"Хочу в последний раз увидеть, на что я способен": Федерер рассказал о планах на 2022 год

20-кратный победитель турниров "Большого Шлема" продолжает восстанавливаться от травмы, но пока не намерен завершать карьеру.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, планирует ли он закончить с активными выступлениями на профессиональном уровне. 40-летний спортсмен в текущем году пропустил ряд турниров из-за проблем со здоровьем.

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"Я смогу спокойно восстановиться к январю. Тогда я вернусь к тренировкам на корте с комплексной поддержкой в марте-апреле. Я оцениваю ситуацию таким образом, что буду в состоянии вернуться к соревнованиям только летом 2022 года", — приводит слова Федерера BBC.

Таким образом, швейцарец пропустит престижные турниры "Australian Open" и "Ролан Гаррос". Вполне вероятно, что Федерер готовится вернуться на корт к старту "Уимблдона", который запланирован на 27 июня.

При этом, 40-летний теннисист уже не исключает, что следующий сезон может стать для него последним в профессиональной карьере. Но Федерер не планирует уходить проигравшим, из-за чего стремится привести свою форму в лучший вид.

"Я хочу в последний раз увидеть, на что я способен. Мне хочется уйти на моих условиях. Поэтому я намерен сделать все возможное для успешной реабилитации", — сказал Роджер Федерер.

В 2021 году теннисист принял участие всего в пяти турнирах, из которых два входят в серию "Большого Шлема" — "Ролан Гаррос" и "Уимблдон". В Париже Федерер дошел до четвертого раунда и снялся с розыгрыша, а в Лондоне — до 1/4 финала, где проиграл поляку Хуберту Хуркашу. (3:6; 6:7(4); 0:6).

В августе Фокус рассказывал, что Роджер Федерер пропустит остаток сезона из-за травмы колена. Теннисисту была необходима операция, на которую он решился, даже несмотря на риск завершить карьеру.

Роджер Федерер вошел в число самых богатых спортсменов за всю историю — специализированное издание Sportico отвело ему 10-е место в рейтинге. Доход Федерера за всю карьеру составил 1,12 миллиарда долларов.