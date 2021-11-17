"Хочу востаннє побачити, на що я здатний": Федерер розповів про плани на 2022 рік

20-разовий переможець турнірів "Великого Шолома" продовжує відновлюватися від травми, але поки що не має наміру завершувати кар'єру.

Швейцарський тенісист Роджер Федерер розповів, чи планує він закінчити з активними виступами на професійному рівні. 40-річний спортсмен цьогоріч пропустив низку турнірів через проблеми зі здоров'ям.

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"Я зможу спокійно відновитися до січня. Тоді я повернуся до тренувань на корті з комплексною підтримкою у березні-квітні. Я оцінюю ситуацію так, що буду в змозі повернутися до змагань лише влітку 2022 року", — наводить слова Федерера ВВС.

Так, швейцарець пропустить престижні турніри "Australian Open" і "Ролан Гаррос". Цілком імовірно, що Федерер готується повернутися на корт до старту "Вімблдону", який заплановано на 27 червня.

При цьому 40-річний тенісист уже не заперечує, що наступний сезон може стати для нього останнім у професійній кар'єрі. Але Федерер не планує йти програвшим, через що прагне привести свою форму на краще.

"Я хочу востаннє побачити, на що я здатний. Мені хочеться піти на моїх умовах. Тому я маю намір зробити все можливе для успішної реабілітації", — сказав Роджер Федерер.

У 2021 році тенісист взяв участь лише у п'яти турнірах, з яких два входять до серії "Великого Шолома" — "Ролан Гаррос" і "Вімблдон". У Парижі Федерер дійшов до четвертого раунду та знявся з розіграшу, а Лондоні — до 1/4 фіналу, де програв поляку Губерту Гуркачу (3:6; 6:7(4); 0:6).

У серпні Фокус розповідав, що Роджер Федерер пропустить решту сезону через травму коліна. Тенісистові була потрібна операція, на яку він наважився, навіть незважаючи на ризик завершити кар'єру.

Роджер Федерер увійшов до найбагатших спортсменів за всю історію — спеціалізоване видання Sportico віддало йому 10-е місце в рейтингу. Дохід Федерера за всю кар'єру становив 1,12 мільярдів доларів.