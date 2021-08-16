Кінець кар'єри? Легенда тенісу пропустить закінчення сезону через операцію на коліні (відео)

Роджер Федерер близький до завершення кар'єри через постійні проблеми зі здоров'ям.

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер оголосив, що пропустить решту сезону через операцію і подальше відновлення.

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Тенісист зізнався, що йому необхідно зробити операцію на коліні. Він поспілкувався з лікарями і вони рекомендували йому провести операцію саме зараз. Федерер розуміє, що через операцію пропустить величезну кількість часу, але вважає, що це правильний і необхідний крок у цій ситуації. Тенісист проведе багато часу на милицях і не буде тренуватися. Федерер зізнався, що, якщо запустити поточну проблему з травмою коліна, то він у майбутньому не зможе бігати.

Також Федерер висловив надію, що ще повернеться на корт після операції. Якщо ж повернення на корт не станеться, швейцарець буде радий просто почуватися повністю здоровим.

Федерер точно пропустить Us Open і навряд чи встигне відновитися до відкритого чемпіонату Австралії, який відбудеться в січні.

Останнім турніром, на якому Федерер брав участь, був "Вімблдон", в якому він вибув у чвертьфіналі, відчуваючи проблеми зі здоров'ям. Легенда тенісу в останньому сеті поступився всуху з рахунком 0:6 польському тенісистові Хуберу Хуркачу.

До цього Федерер не дуже вдало виступив на "Ролан Гаррос", швейцарець вийшов в 1/8 фіналу, але не грав далі, щоб краще підготуватися до "Вімблдону".

Останні невдачі та стан здоров'я змушують задуматися Роджера Федерера про доцільність продовження спортивної кар'єри в таких умовах.

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