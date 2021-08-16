Конец карьеры? Легенда тенниса пропустит окончание сезона из-за операции на колене (видео)

Рожер Федерер близок к завершению карьеры из-за постоянных проблем со здоровьем.

Легендарный швейцарский теннисист Рожер Федерер объявил, что пропустит оставшуюся часть сезона из-за операции и последующего восстановления.

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Теннисист признался, что ему необходимо сделать операцию на колене. Он пообщался с врачами и они рекомендовали ему провести операцию именно сейчас. Федерер понимает, что из-за операции пропустит огромное количество времени, но считает, что это правильный и необходимый шаг в данной ситуации. Теннисист проведет много времени на костылях и не будет тренироваться. Федерер признался, что, если запустить текущую проблему с травмой коленой, то он в будущем не сможет бегать.

Также Федерер выразил надежду, что еще вернется на корт после операции. Если же возвращение в корт не состоится, швейцарец будет рад просто чувствовать себя полностью здоровым.

Федерер точно пропустит Us Open и вряд ли успеет восстановиться к открытому чемпионату Австралии, который состоится в январе.

Последним турниром, на котором Федерер принимал участие, был "Уимблдон", в котором он выбыл в четвертьфинале, чувствуя проблемы со здоровьем. Легенда тенниса в последнем сете уступил всухую со счетом 0:6 польскому теннисисту Хуберту Хуркачу.

До этого Федерер не очень удачно выступил на "Ролан Гаррос", швейцарец вышел в 1/8 финала, но не стал играть дальше, чтобы лучше подготовиться к "Уимблдону".

Последние неудачи и состояние здоровья заставляют задуматься Рожеру Федереру о целесообразности продолжения спортивной карьеры в таких условиях.

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