Свитолина вернулась в пятерку лучших теннисисток мира

Первая ракетка Украины вернулась в топ-5 мирового теннисного рейтинга.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вновь попала в пятерку сильнейших теннисисток мира, сообщает обновленный рейтинг WTA.

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После выхода в полуфинал Олимпиады и завоевания бронзы на Олимпийских играх в Токио украинка поднялась на одну позицию в новом рейтинге женской теннисной ассоциации.

Первое место, по-прежнему, занимает Эшли Барти из Австралии. Второе место – американка Наоми Осака, а третье место принадлежит Арине Соболенко из Беларуси.

Вторая лучшая теннисистка Украины Даяна Ястремская попала в Топ-50 лучших теннисисток. Марта Костюк отстает от нее на восемь позиций – она 58-я в рейтинге.

Изменения в десятке лучших спортсменок произошли из-за того, что Бьянка Андрееску недосчиталась очков, поскольку ее победа двухлетней давности на турнире в Торонто больше не идет в счет рейтинга. Она потеряла сразу три позиции в рейтинге, что помогло Элине Свитолиной забраться на пятую позицию. Также улучшили свои позиции чешка Каролина Плишкова и полька Ига Швьонтек.

Напомним, что для Элины Свитолиной июль был очень удачен: сначала она вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, а спустя пару недель выиграла бронзовую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио.

В матче за бронзовую медаль украинка в непростом трехсетовом матче победила Елену Рыбакову из Казахстана. Медаль Свитолиной на Олимпиаде стала лучшим результатом для Украины на теннисных Олимпиадах. До этого лучшим результатом Украины считался выход в полуфинал сестер Бондаренко на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.