Світоліна повернулася до п'ятірки кращих тенісисток світу

Перша ракетка України повернулася в топ-5 світового тенісного рейтингу.

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна знову потрапила в п'ятірку найсильніших тенісисток світу, повідомляє оновлений рейтинг WTA.

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Після виходу в півфінал Олімпіади та завоювання бронзи на Олімпійських іграх у Токіо українка піднялася на одну позицію в новому рейтингу жіночої тенісної асоціації.

Перше місце, як і раніше, займає Ешлі Барті з Австралії. Друге місце — американка Наомі Осака, а третє місце належить Аріні Соболенко з Білорусі.

Друга найкраща тенісистка України Даяна Ястремська потрапила в Топ-50 кращих тенісисток. Марта Костюк відстає від неї на вісім позицій — вона 58-а в рейтингу.

Зміни в десятці кращих спортсменок відбулися через те, що Б'янка Андреєску недорахувалася очків, оскільки її перемога дворічної давності на турнірі в Торонто більше не йде в рахунок рейтингу. Вона втратила відразу три позиції в рейтингу, що допомогло Еліні Світоліній забратися на п'яту позицію. Також поліпшили свої позиції чешка Кароліна Плішкова та полька Іга Швьонтек.

Нагадаємо, що для Еліни Світоліної липень був дуже вдалий: спочатку вона вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса, а через пару тижнів виграла бронзову медаль для України на Олімпіаді в Токіо.

У матчі за бронзову медаль українка в непростому трисетовому матчі перемогла Олену Рибакову з Казахстану. Медаль Світоліної на Олімпіаді стала найкращим результатом для України на тенісних Олімпіадах. До цього найкращим результатом України вважався вихід у півфінал сестер Бондаренко на Олімпіаді в Пекіні в 2008 році.