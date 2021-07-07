Сенсація на Вімблдоні: Роджер Федерер програв і вибув в 1/4 фіналу (відео)

Швейцарський тенісист після поразки зазначив, що це міг бути його останній "Вімблдон" у кар'єрі

На "Вімблдоні" в Лондоні прогриміла сенсація: один з фаворитів турніру Роджер Федерер зазнав сенсаційної поразки.

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Кривдником легендарного тенісиста став 24-річний спортсмен з Польщі Губерт Гуркач. Йому вдалося обіграти швейцарця в трьох сетах: 6-3; 7-6; 6-0. Поляку вдалося вибити 10 ейсів, у той час, як у Федерера цей показник удвічі менший — 5. Хуркач виграв 19 геймів і набрав 61 очко на своїй подачі.

Після поразки 39-річний Федерер натякнув, що це міг бути його останній "Вімблдон" у карʼєрі.

"Звичайно ж, я б хотів зіграти тут знову, але мій вік непередбачуваний, ніколи не знаєш, що чекає за поворотом", — сказав швейцарець після матчу, слова якого наводить BBC.

"Мені потрібно кілька днів. Тоді я побачу, що мені потрібно зробити, щоб отримати кращу форму і бути конкурентоспроможними", — зазначив Федерер.

Відповідаючи на запитання, чи зіграє він ще на Центральному корті, Роджер Федерер відповів: "Я не знаю. Правда, не знаю. Я повинен перебудуватися. Моєю метою весь останній рік було зіграти на ще одному "Вімблдоні". Я був у змозі зробити це в поточному році і я був реально щасливий, що можу тут грати. Про все, що станеться після "Вімблдону", ми поговоримо пізніше", — сказав Федерер.

Швейцарський тенісист вибув на стадії чвертьфіналу у віці 39 років і 337 днів. Він претендував на те, щоб стати найстаршим гравцем, який вийшов у півфінал Вімблдону.

Федерер, якому у 2020 році зробили дві операції на коліні, зробив 10 невимушених помилок у першому сеті. Крім того, тенісист допустив 31 невимушену помилку порівняно з 12 помилками Гуркача.

Нагадаємо, раніше один з головних суперників Роджера Федерера — Новак Джокович здивував уболівальників своєю розтяжкою і породив ряд мемів.