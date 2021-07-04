"Людина-павук повертається": Джокович показав чудеса свого тіла (фото)

Легендарний тенісист здивував уболівальників розтяжками свого тіла і порівняв себе з людиною-павуком.

Сербський тенісист Новак Джокович повеселив своїх шанувальників фотографією після перемоги над тенісистом з ПАР Кевіном Андерсоні — Джокович переміг з однаковим рахунком 6:3, 6:3, 6:3.

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Джокович виклав фотографію з цього матчу в Instagram, на якій практично сів на шпагат, щоб відбити мʼяч, що виглядало схожим на розтяжку Людини-павука.

"Людина-павук повертається, хахаха, нехай потік мемів почнеться», — підписав фото Джокович.

У коментарях користувачі стали жартувати над Джоковичем і надсилати свої варіанти мемів на цю фотографію.

Офіційний акаунт ATP, відповів на пост Новака забавною ДІФКУ, що поєднує фото людини-павука і змінного під ним Джоковича.

[ + – ] Джокович і схожість на Людини Павука Фото: ATP

У матчі за вихід в 1/8 фіналу турніру Новак Джокович переміг американця Дениса Кудлу (6: 4, 6: 3, 7: 6).

Нагадаємо, Джокович пʼять разів вигравав Вімблдон — в 2011, 2014 року, 2015-го, 2018 і 2019 роках. У 2020 році лондонський турнір не був проведений через пандемію коронавируса.

У червні Новак Джокович виграв 19-й титул "Великого Шолома" в карʼєрі.

При цьому Джокович став першим спортсменом, який виграв кожен з турнірів "Великого Шолома" хоча б двічі. Найчастіше сербу вдавалося перемагати на Australian Open — 9 разів. Пʼять разів він був найкращим на "Вімблдоні", тричі — на US Open і двічі на "Ролан Гаррос".

На шляху до фіналу Джокович обіграв Тенісу Сандгрен, Пабло Куеваса, Річардаса Беранкіс, Лоренцо Музетті, Маттео Берретіні (в 1/4 фіналу) і Рафаеля Надаля (в 1/2 фіналу).

Нагадаємо, раніше в Чорногорії знайшли новий вид равликів, який назвали на честь Новака Джоковича. Новий вид равликів вчені виявили в карстовому джерелі в Чорногорії, який назвали на честь першої ракетки світу, сербського тенісиста Новака Джоковича — Travunijana djokovici.

У лютому цього року Джокович став другим тенісистом в історії, якому вдалося досягти позначки в 300 перемог на турнірах "Великого Шолома". Першим гравцем, хто перетнув цей рубіж, був Роджер Федерер.