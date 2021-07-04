"Человек-паук возвращается": Джокович показал чудеса своего тела (фото)

Легендарный теннисист удивил болельщиков растяжками своего тела и сравнил себя с человеком-пауком.

Сербский теннисист Новак Джокович повеселил своих поклонников фотографией после победы над теннисистом из ЮАР Кевином Андерсоне – Джокович победил с одинаковым счётом 6:3, 6:3, 6:3.

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Джокович выложил фотографию с этого матча в Instagram, на которой практически сел на шпагат, чтобы отбить мяч, что выглядело похожим на растяжку Человека-паука.

"Человек-паук возвращается, хахаха, пусть поток мемов начнется», — подписал фото Джокович.

В комментариях пользователи стали шутить над Джоковичем и присылать свои варианты мемов на эту фотографию.

Официальный аккаунт ATP, ответил на пост Новака забавной гифкой, совмещающей фото человека-паука и скользящего под ним Джоковича.

[ + – ] Джокович и сходство на Человека Паука Фото: ATP

В матче за выход в 1/8 финала турнира Новак Джокович победил американца Дениса Кудлу (6:4; 6:3; 7:6).

Напомним, Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году лондонский турнир не был проведен из-за пандемии коронавируса.

В июне Новак Джокович выиграл 19-й титул "Большого Шлема" в карьере.

При этом Джокович стал первым спортсменом, который выиграл каждый из турниров "Большого Шлема" хотя бы дважды. Чаще всего сербу удавалось побеждать на Australian Open — 9 раз. Пять раз он был лучшим на "Уимблдоне", трижды — на US Open и дважды на "Ролан Гаррос".

На пути к финалу Джокович обыграл Тенниса Сандгрена, Пабло Куэваса, Ричардаса Беранкиса, Лоренцо Музетти, Маттео Берретини (в 1/4 финала) и Рафаэля Надаля (в 1/2 финала).

Напомним, ранее в Черногории нашли новый вид улиток, который назвали в честь Новака Джоковича. Новый вид улиток ученые обнаружили в карстовом источнике в Черногории, который назвали в честь первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича – Travunijana djokovici.

В феврале этого года Джокович стал вторым теннисистом в истории, которому удалось достичь отметки в 300 побед на турнирах "Большого Шлема". Первым игроком, кто пересек этот рубеж, был Роджер Федерер.