Новак Джокович стал вторым человеком в истории, который достиг 300 побед в турнирах Большого шлема

Первым был Роджер Федерер

Сербский теннисист Новак Джокович отпраздновал 300-ю победу на турнирах категории "Большой шлем". В воскресенье в четвертом круге Australian Open первая ракетка мира в четырех сетах одолел Милоша Раонича из Канады. Об этом пишет CNN.

Джокович стал вторым в истории тенниса, кому удалось покорить рубеж в 300 побед. Ранее это удалось только Роджеру Федереру из Швейцарии. Сейчас в его активе 362 победы на турнирах Большого шлема.

У Рафаэля Надаля – 285 побед.

В Австралии Джокович одержал 79 побед, на Ролан Гарросе — 74, на Уимблдоне — 72, а на US Open — 75.

Соперником Джоковича по четвертьфиналу Открытого чемпионата Австралии-2021 стал Александр Зверев из Германии. Зверев в четвертом круге прошел серба Душана Лайовича.

Также Джокович прокомментировал свою недавнюю травму живота – у него был диагностирован надрыв мышцы во время схватки на корте с Тэйлором Фрицем. Теннисист сообщил, что его выход на корт медици назвали "авантюрой".

[ + – ]

"Врачи сказали мне, что я рискую, выйдя на корт, это может нанести ущерб, а может и помочь. Я не узнаю, пока не перестану принимать обезболивающие. Я чувствовал боль во время игры, но она была терпимой. Теперь у меня 40 часов до следующей схватки и это здорово", — рассказал Джокович.

Что такое турнир Большого шлема?

Термин "Большой шлем" позаимствован из карточной игры бридж, где он означает — взять в ходе одного розыгрыша все тринадцать взяток, не отдав соперникам ни одной. Выиграть Большой шлем, то есть победить во всех четырех турнирах в течение одного сезона, является практически наивысшей целью для теннисистов, уступая только Золотому шлему — то есть золоту Олимпийских игр плюс Большому шлему.

История возникновения термина восходит к 1933 году, когда австралиец Джек Кроуфорд был близок к цели выиграть все четыре турнира. Он уже победил в трех турнирах в течение года и вышел в финал Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Джон Киран, который работал спортивным комментатором в газете Нью-Йорк Таймс и был карточным игроком, привел в своей колонке аналогию с Большим шлемом в бридже: "Если Кроуфорд выиграет сегодня у Перри, это будет всё равно, что выиграть Большой шлем на корте". Кроуфорд в итоге проиграл, но брошенная фраза закрепилась и стала использоваться.

По другой версии, выражение возникло в 1938 году, когда Дональд Бадж выиграл в течение года эти четыре турнира, и известный американский журналист Эллисон Данциг высказался, что "как успешный игрок в бридж, Бадж составил Большой шлем из побед в четырех крупнейших теннисных турнирах в течение календарного года".

Какие турниры входят в Большой шлем?

Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции по теннису, или Ролан Гаррос, Уимблдон и Открытый чемпионат США по теннису.