Новак Джокович став другою людиною в історії, яка досягла 300 перемог у турнірах Великого шлему

Першим був Роджер Федерер

Сербський тенісист Новак Джокович відсвяткував 300-ту перемогу на турнірах категорії "Великий шлем". У неділю в четвертому колі Australian Open перша ракетка світу в чотирьох сетах здолав Мілоша Раоніча з Канади. Про це пише CNN.

Джокович став другим в історії тенісу, кому вдалося підкорити рубіж у 300 перемог. Раніше це вдалося тільки Роджеру Федереру зі Швейцарії. Наразі в його активі 362 перемоги на турнірах Великого шлему.

У Рафаеля Надаля — 285 перемог.

В Австралії Джокович здобув 79 перемог, на Ролан Гарросі — 74, на Вімблдоні — 72, а на US Open — 75.

Суперником Джоковича у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії-2021 став Олександр Звєрєв з Німеччини. Звєрєв у четвертому колі пройшов серба Душана Лайовича.

Також Джокович прокоментував свою нещодавню травму живота — у нього був діагностований надрив м'яза під час поєдинку на корті з Тейлором Фріцем. Тенісист повідомив, що його вихід на корт медики назвали "авантюрою".

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"Лікарі сказали мені, що я ризикую, вийшовши на корт, це може завдати шкоди, а може і допомогти. Я не дізнаюсь, поки не перестану приймати знеболювальні. Я відчував біль під час гри, але він була терпимим. Тепер у мене 40 годин до наступного поєдинку і це круто", — розповів Джокович.

Що таке турнір Великого шлему?

Термін "Великий шлем" запозичений з карткової гри бридж, де він означає — взяти в ході одного розіграшу всі тринадцять підкупів, не віддавши суперникам жодного. Виграти Великий шлем, тобто перемогти у всіх чотирьох турнірах протягом одного сезону, є практично найвищою метою для тенісистів, поступаючись тільки Золотому шлему— тобто золоту Олімпійських ігор плюс Великому шлему.

Історія виникнення терміна сходить до 1933 року, коли австралієць Джек Кроуфорд був близький до мети виграти всі чотири турніри. Він уже переміг у трьох турнірах протягом року і вийшов у фінал Відкритого чемпіонату США в Нью-Йорку. Джон Кіран, який працював спортивним коментатором у газеті Нью-Йорк Таймс і був картковим гравцем, навів у своїй колонці аналогію з Великим шлемом у бриджі: "Якщо Кроуфорд виграє сьогодні в Перрі, це буде все одно, що виграти Великий шлем на корті". Кроуфорд у результаті програв, але кинута фраза закріпилася і стала використовуватися.

За іншою версією, вислів виник у 1938 році, коли Дональд Бадж виграв протягом року ці чотири турніри, і відомий американський журналіст Еллісон Данциг висловився, що "як успішний гравець у бридж, Бадж склав Великий шлем з перемог у чотирьох найбільших тенісних турнірах протягом календарного року".

Які турніри входять у Великий шлем?

Відкритий чемпіонат Австралії, Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, або Ролан Гаррос, Вімблдон і Відкритий чемпіонат США з тенісу.