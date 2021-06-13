Джокович выиграл 19-й титул "Большого Шлема" в карьере (видео)

Сербский теннисист выиграл "Ролан Гаррос", в финале обыграв пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир серии "Большого Шлема" — "Ролан Гаррос".

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В финале 34-летний спортсмен обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Отметим, что Джоковичу пришлось отыгрываться, поскольку он проиграл первые два сета.

Это вторая победа серба на Открытом чемпионате Франции в карьере — первую он добыл пять лет назад, в 2016-м. Тогда в финале Новак обыграл Энди Маррея в четырех сетах (3-6 6-1 6-2 6-4).

При этом Джокович стал первым спортсменом, который выиграл каждый из турниров "Большого Шлема" хотя бы дважды. Чаще всего сербу удавалось побеждать на Australian Open — 9 раз. Пять раз он был лучшим на "Уимблдоне", трижды — на US Open и дважды на "Ролан Гаррос".

На пути к финалу Джокович обыграл Тенниса Сандгрена, Пабло Куэваса, Ричардаса Беранкиса, Лоренцо Музетти, Маттео Берретини (в 1/4 финала) и Рафаэля Надаля (в 1/2 финала).

Напомним, ранее в Черногории нашли новый вид улиток, который назвали в честь Новака Джоковича. Новый вид улиток ученые обнаружили в карстовом источнике в Черногории, который назвали в честь первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича – Travunijana djokovici.

В феврале этого года Джокович стал вторым теннисистом в истории, которому удалось достичь отметки в 300 побед на турнирах "Большого Шлема". Первым игроком, кто пересек этот рубеж, был Роджер Федерер.

В женской сетке "Ролан Гаррос"победу праздновала чешская теннисистка Барбора Крейчикова, выбившая по ходу турнира украинку Элину Свитолину. В финале она победила Анастасию Павлюченкову.

Отметим, что из украинских представительниц на "Ролан Гаррос" успешно выступила Марта Костюк: 18-летняя спортсменка добралась до четвертого круга, в котором уступила полячке Иге Швентек. В эксклюзивном интервью "Фокусу" спортсменка проанализировала свой путь на турнире и рассказала о подготовке к "Уимблдону".