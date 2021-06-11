Марта Костюк: "Вылет Швентек в 1/4 Ролан Гаррос не стал для меня сенсацией"

В эксклюзивном интервью Фокусу Марта Костюк подвела итоги своему выступлению на "Ролан Гаррос", а также рассказала о подготовке к следующему турниру "Большого Шлема" — "Уимблдону", который стартует в Лондоне в конце июня.

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала одним из главных открытий турнира "Ролан Гаррос", который продолжается в Париже. Украинка дошла до стадии четвертого круга, в котором уступила действующей чемпионке турнира, представительнице Польши Иге Швентек. В эксклюзивном интервью "Фокусу" Марта Костюк подвела итоги своему выступлению на "Ролан Гаррос", а также рассказала о подготовке к следующему турниру "Большого Шлема" — "Уимблдону", который стартует в Лондоне в конце июня.

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– Марта, вы стартовали на "Ролан Гаррос" победой над Гарбинье Мугурусой, что многих удивило. В какой момент этой встречи вы поняли, что уже не упустите победу? Насколько Мугуруса сыграла так, как вы ожидали?

– До начала матча с Мугурусой я приблизительно понимала, как с ней играть, хотя до этого никогда с ней не тренировалась и не играла. Но было очень большое количество людей, которые мне помогли с тактикой. Единственное, что меня смущало, это ожидание того, что у нее будет какая-то невероятная скорость полета мяча, и я не буду успевать реагировать. Было опасение, что мне нужно будет привыкнуть к этому. Но когда мы вышли на разминку, я поняла, что бояться мне нечего, мяч у нее не летит настолько быстро и сильно, насколько я ожидала.

Наверное, когда я повела 3:0 в первом сете, я поняла, что этот матч не проиграю, даже несмотря на то, что во втором сете я уступала 1:3. Я понимала, что ей нечем выиграть у меня, она ничего не может сделать, потому что я быстро бегу, сильно бью, меняю ей темп. Ко мне пришло осознание, что матч я уже не упущу.

– После победы над Мугурусой был непростой матч против Сайсай Чжэн и легкая победа над Варварой Грачевой. Что в этих матчах сыграло решающую роль для вашей победы?

– Матчи с Сайсай Чжэн и с Варей Грачевой были абсолютно разными, хотя в обоих случаях я выходила на корт в качестве фаворита. Это немножко давило, особенно после победы над Мугурусой, где я была в противоположной роли. Сайсай достаточно сложный игрок, потому что никогда не знаешь, как с ней играть, можно ожидать чего угодно. Она может и срезать, и отбить слета, и свечку бросить, короче говоря, может сделать что-угодно в самый неожиданный момент. С ней было важно не ошибаться самой, но при этом, играть активно. Это было сложно. Я не очень хорошо чувствовала мяч в тот день, но на всех важных розыгрышах сыграла хорошо.

С Варей Грачевой была легкая победа, очень неожиданно для меня. Когда я разговаривала с мамой после матча, то оказалось, что у нас была очень высокая скорость полета мяча и очень хорошие розыгрыши, но мне так не казалось. Я думала, что у нас настолько медленно летит мяч, Варя вышла и начала ошибаться, в общем, все не так, как казалось со стороны. Для меня это был хороший матч, я вообще не ошибалась. Она, также как и Мугуруса, вообще ничего не могла сделать, но это немножко другой матч по эмоциям.

– Матч против Иги Швентек, несмотря на поздний слот, смотрело много украинских болельщиков. Вам удалось уйти от поражения при первом матч-боле полячки и даже выиграть тот гейм, несмотря на поражение по итогам матча. Что вы ощущали в тот момент? О чем думали?

– Я проиграла Иге в 2017 году со счетом 3:6; 3:6. По ходу встречи я об этом не задумывалась, но после матча мне сказала мама, что она не хотела, чтобы сейчас я проиграла с таким же счетом. И мне как-то удалось этого избежать. Матч был очень интересным, я играла розыгрыш за розыгрышем в течение всей встречи, но во всех важных моментах я проиграла. В тот момент, о котором вы говорите, я ничего не ощущала, пыталась играть мяч за мячом, но понимала, что шансов у меня не много и она не дрогнет, как игрок не из топ-30, например. С другими игроками была бы такая вероятность, но не со Швентек.

– Вылет Иги Швентек в следующем матче после вашей дуэли стал для вас сенсацией?

– Он не стал для меня сенсацией, потому что, во-первых, в этом году Саккари, которая выбила Швентек в 1/4, достаточно хорошо играет. А во-вторых, честно говоря, во время моего матча против Иги я уже чувствовала, как она нервничает, чувствовала, что она на каком-то пределе. Всем было очень интересно, как она защитит свой титул, потому что это очень сложная задача. Особенно, если это турнир "Большого Шлема" и тебе только 20 лет. Она была под большим прессом. Было понятно, что, скорее всего, она его не выдержит. У нее получился напряженный матч со мной, а мне немножко не хватило, чтобы побороться за победу. Но для меня ее вылет в следующей стадии не стал сенсацией.

[ + – ] Марта Костюк дошла до четвертого круга "Ролан Гаррос" Фото: wtatennis.com

– Если бы перед стартом "Ролан Гаррос" вам сказали, что вы дойдёте до четвёртого круга и проиграете лишь действующей чемпионке, какую эмоцию это вызвало бы?

– Честно говоря, я даже не знаю. Наверное, я была бы очень рада и сказала бы: "Да ну, ладно вам". Сейчас, оглядываясь назад, я собой довольна, с одной стороны, а с другой – нет, потому что была возможность сыграть еще лучше, а я ее не использовала. Но если бы мне перед турниром сказали, что я так далеко пройду, то я бы очень обрадовалась. Не поверила бы, но очень обрадовалась.

– В течение всего вашего пути на турнире, я наблюдал за вашей поддержкой в социальных сетях. Что вы чувствовали, когда читали поздравления и пожелания от украинских болельщиков? Насколько это влияет на результат?

– В течение всего турнира меня очень поддерживали и даже сейчас, когда после поражения прошло четыре дня, я получаю большое количество сообщений от болельщиков со всего мира, в том числе и от украинских. Это не может не радовать, это очень приятно и имеет большое влияние на общее состояние на корте. Я очень надеюсь, что болельщики будут меня поддерживать и в сложные времена, которые в любом случае будут. Но я хочу, чтобы все знали, что я всегда делаю все, что в моих силах. Просто не все всегда зависит только от меня, особенно на корте. Надеюсь, что поддержку болельщиков я буду ощущать всегда.

– Как вы планируете провести время до "Уимблдона"?

– Я планирую играть турниры. Сейчас я приехала в Бирмингем, готовлюсь к травяным турнирам. Вчера была первая тренировка. Конечно, совсем другое покрытие, другой ритм, к которому надо будет привыкать. Я играю два турнира до "Уимблдона" не потому, что набрала какую-то форму, поймала уверенность и хочу на этих эмоциях продолжить играть. Нет, я просто хочу привыкнуть к траве и в матчах это сделать легче всего, чтобы к "Уимблдону" быть готовой. Трава – это сложное и интересное покрытие и каждый год ты чувствуешь себя на нем по-разному. Хотелось бы хорошо выступить на "Уимблдоне", поэтому буду стараться восстановиться как можно быстрее и играть как можно больше матчей, наслаждаться теннисом.