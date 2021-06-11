Марта Костюк: "Виліт Швентек в 1/4 Ролан Гаррос не став для мене сенсацією"

В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу Марта Костюк підбила підсумки свого виступу на "Ролан Гаррос", а також розповіла про підготовку до наступного турніру "Великого Шолому" — "Вімблдону", який стартує в Лондоні в кінці червня.

18-річна українська тенісистка Марта Костюк стала одним з головних відкриттів турніру "Ролан Гаррос", який триває в Парижі. Українка дійшла до стадії четвертого кола, у якому поступилася чинній чемпіонці турніру, представниці Польщі для Іги Швентек. В ексклюзивному інтерв'ю "Фокусу" Марта Костюк підбила підсумки свого виступу на "Ролан Гаррос", а також розповіла про підготовку до наступного турніру "Великого Шолому" — "Вімблдону", який стартує в Лондоні в кінці червня.

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- Марто, ви стартували на "Ролан Гаррос" перемогою над Гарбінє Мугурусою, що багатьох здивувало. У який момент цієї зустрічі ви зрозуміли, що вже не пропустите перемогу? Наскільки Гарбінє Мугуруса зіграла так, як ви очікували?

- До початку матчу з Гарбінє Мугурусою я приблизно розуміла, як з нею грати, хоча до цього ніколи з нею не тренувалася і не грала. Але була дуже велика кількість людей, які мені допомогли з тактикою. Єдине, що мене бентежило, це очікування того, що в неї буде якась неймовірна швидкість польоту м'яча, і я не буду встигати реагувати. Було побоювання, що мені потрібно буде звикнути до цього. Але коли ми вийшли на розминку, я зрозуміла, що боятися мені нічого, м'яч у неї не летить так швидко і сильно, наскільки я очікувала.

Напевно, коли я повела 3: 0 у першому сеті, я зрозуміла, що цей матч не програю, навіть незважаючи на те, що в другому сеті я поступалася 1: 3. Я розуміла, що їй нема чим виграти у мене, вона нічого не може зробити, тому що я швидко біжу, сильно б'ю, міняю їй темп. До мене прийшло усвідомлення, що матч я вже не втрачу.

- Після перемоги над Гарбінє Мугурусою був непростий матч проти Сайсай Чжен і легка перемога над Варварою Грачовою. Що в цих матчах зіграло вирішальну роль для вашої перемоги?

- Матчі з Сайсай Чжен і з Варею Грачовою були абсолютно різними, хоча в обох випадках я виходила на корт у ролі фаворита. Це трошки тиснуло, особливо після перемоги над Гарбінє Мугурусою, де я була в протилежній ролі. Сайсай досить складний гравець, тому що ніколи не знаєш, як з нею грати, можна чекати чого завгодно. Вона може і зрізати, і відбити, і свічку кинути, коротше кажучи, може зробити що-завгодно в найнесподіваніший момент. З нею було важливо не помилятися самій, але при цьому грати активно. Це було складно. Я не дуже добре відчувала м'яч у той день, але на всіх важливих розіграшах зіграла добре.

З Варею Грачовою була легка перемога, дуже несподівана для мене. Коли я розмовляла з мамою після матчу, то виявилося, що в нас була дуже висока швидкість польоту м'яча і дуже хороші розіграші, але мені так не здавалося. Я думала, що в нас настільки повільно летить м'яч, Варя вийшла і почала помилятися, у загальному, усе не так, як здавалося зі сторони. Для мене це був хороший матч, я взагалі не помилялася. Вона, також як і Гарбінє Мугуруса, узагалі нічого не могла зробити, але це трошки інший матч за емоціями.

- Матч проти Іги Швентек, незважаючи на пізній слот, дивилося багато українських уболівальників. Вам вдалося уникнути поразки при першому матч-болі полячки і навіть виграти той гейм, незважаючи на поразку за підсумками матчу. Що ви відчували в той момент? Про що думали?

- Я програла для Іги у 2017 році з рахунком 3: 6; 3: 6. По ходу зустрічі я про це не замислювалася, але після матчу мені сказала мама, що вона не хотіла, щоб зараз я програла з таким же рахунком. І мені якось вдалося цього уникнути. Матч був дуже цікавим, я грала розіграш за розіграшем протягом усієї зустрічі, але у всіх важливих моментах я програла. У той момент, про який ви говорите, я нічого не відчувала, намагалася грати м'яч за м'ячем, але розуміла, що шансів у мене не багато і вона не здригнеться, як гравець не з топ-30, наприклад. З іншими гравцями була б така ймовірність, але не зі Швентек.

- Виліт Іги Швентек у наступному матчі після вашої дуелі став для вас сенсацією?

- Він не став для мене сенсацією, тому що, по-перше, у цьому році Саккарі, яка вибила Швентек в 1/4, досить добре грає. А по-друге, чесно кажучи, під час мого матчу проти Іги я вже відчувала, як вона нервує, відчувала, що вона на якійсь межі. Усім було дуже цікаво, як вона захистить свій титул, тому що це дуже складне завдання. Особливо, якщо це турнір "Великого Шолому" і тобі тільки 20 років. Вона була під великим тиском. Було зрозуміло, що, швидше за все, вона його не витримає. У неї вийшов напружений матч зі мною, а мені трошки не вистачило, щоб поборотися за перемогу. Але для мене її виліт у наступній стадії не став сенсацією.

[ + – ] Марта Костюк дійшла до четвертого кола "Ролан Гаррос" Фото: wtatennis.com

- Якби перед стартом "Ролан Гаррос" вам сказали, що ви дійдете до четвертого кола і програєте лише чинній чемпіонці, яку емоцію це викликало б?

- Чесно кажучи, я навіть не знаю. Напевно, я була б дуже рада і сказала б: "Та ну, ладно вам". Зараз, озираючись назад, я собою задоволена, з одного боку, а з іншого — ні, тому що була можливість зіграти ще краще, а я її не використовувала. Але якби мені перед турніром сказали, що я так далеко пройду, то я б дуже зраділа. Не повірила б, але дуже зраділа.

- Протягом усього вашого шляху на турнірі, я спостерігав за вашою підтримкою в соціальних мережах. Що ви відчували, коли читали привітання і побажання від українських уболівальників? Наскільки це впливає на результат?

- Протягом усього турніру мене дуже підтримували і навіть зараз, коли після поразки пройшло чотири дні, я отримую велику кількість повідомлень від уболівальників з усього світу, у тому числі і від українських. Це не може не радувати, це дуже приємно і має великий вплив на загальний стан на корті. Я дуже сподіваюся, що вболівальники будуть мене підтримувати і в складні часи, які в будь-якому випадку будуть. Але я хочу, щоб усі знали, що я завжди роблю все, що в моїх силах. Просто не все завжди залежить тільки від мене, особливо на корті. Сподіваюся, що підтримку вболівальників я буду відчувати завжди.

- Як ви плануєте провести час до "Вімблдону"?

- Я планую грати турніри. Наразі я приїхала в Бірмінгем, готуюся до трав'яних турнірів. Учора було перше тренування. Звичайно, зовсім інше покриття, інший ритм, до якого треба буде звикати. Я граю два турніри до "Вімблдону" не тому, що набрала якусь форму, зловила впевненість і хочу на цих емоціях продовжити грати. Ні, я просто хочу звикнути до трави і в матчах це зробити найлегше, щоб до "Вімблдону" бути готовою. Трава — це складне і цікаве покриття, і щороку ти відчуваєш себе на ньому по-різному. Хотілося б добре виступити на "Вімблдоні", тому буду намагатися відновитися якомога швидше і грати якомога більше матчів, насолоджуватися тенісом.