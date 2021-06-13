Джокович виграв 19-й титул "Великого Шолому" в кар'єрі (відео)

Сербський тенісист виграв "Ролан Гаррос", в фіналі обігравши п'яту ракетку світу Стефаноса Ціціпаса

Сербський тенісист Новак Джокович виграв турнір серії "Великого Шолома" — "Ролан Гаррос".

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У фіналі 34-річний спортсмен обіграв грека Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Відзначимо, що Джоковичу довелося відіграватися, оскільки він програв перші два сети.

Це друга перемога серба на Відкритому чемпіонаті Франції в кар'єрі — першу він добув п'ять років тому, в 2016-м. Тоді у фіналі Новак обіграв Енді Маррея в чотирьох сетах (3-6 6-1 6-2 6-4).

При цьому Джокович став першим спортсменом, який виграв кожен з турнірів "Великого Шолому" хоча б двічі. Найчастіше сербу вдавалося перемагати на Australian Open — 9 разів. П'ять разів він був найкращим на "Вімблдоні", тричі — на US Open і двічі на "Ролан Гаррос".

На шляху до фіналу Джокович обіграв Теніса Сандгрена, Пабло Куеваса, Річардаса Беранкіса, Лоренцо Музетті, Маттео Берретіні (в 1/4 фіналу) та Рафаеля Надаля (в 1/2 фіналу).

Нагадаємо, раніше в Чорногорії знайшли новий вид равликів, який назвали на честь Новака Джоковича. Новий вид равликів вчені виявили в карстовому джерелі в Чорногорії, який назвали на честь першої ракетки світу, сербського тенісиста Новака Джоковича — Travunijana djokovici.

У лютому цього року Джокович став другим тенісистом в історії, якому вдалося досягти позначки в 300 перемог на турнірах "Великого Шолому". Першим гравцем, хто перетнув цей рубіж, був Роджер Федерер.

У жіночій сітці "Ролан Гаррос" перемогу святкувала чеська тенісистка Барбора Крейчікова, що вибила по ходу турніру українку Еліну Світоліну. У фіналі вона перемогла Анастасію Павлюченкова.

Відзначимо, що з українських представниць на "Ролан Гаррос" успішно виступила Марта Костюк: 18-річна спортсменка дісталася до четвертого кола, в якому поступилася полячці Ізі Швентек. В ексклюзивному інтерв'ю "Фокусу" спортсменка проаналізувала свій шлях на турнірі та розповіла про підготовку до "Уімблдону".