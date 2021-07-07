Сенсация на Уимблдоне: Роджер Федерер проиграл и выбыл в 1/4 финала (видео)

Швейцарский теннисист после поражения отметил, что это мог быть его последний "Уимблдон" в карьере

На "Уимблдоне" в Лондоне прогремела сенсация: один из фаворитов турнира Роджер Федерер потерпел сенсационное поражение.

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Обидчиком легендарного теннисиста стал 24-летний спортсмен из Польши Хуберт Хуркач. Ему удалось обыграть швейцарца в трех сетах: 6-3; 7-6; 6-0. Поляку удалось выбить 10 эйсов, в то время, как у Федерера этот показатель вдвое меньше — 5. Хуркач выиграл 19 геймов и набрал 61 очко на своей подаче.

После поражения 39-летний Федерер намекнул, что это мог быть его последний "Уимблдон" в карьере.

"Конечно же, я бы хотел сыграть здесь снова, но мой возраст непредсказуем, никогда не знаешь, что ждет за поворотом", — сказал швейцарец после матча, слова которого приводит BBC.

"Мне нужно несколько дней. Тогда я увижу, что мне нужно сделать, чтобы получить лучшую форму и быть конкурентоспособным", — отметил Федерер.

Отвечая на вопрос, сыграет ли он еще на Центральном корте, Роджер Федерер ответил: "Я не знаю. Правда не знаю. Я должен перестроиться. Моей целью весь последний год было сыграть на еще одном "Уимблдоне". Я был в состоянии сделать это в текущем году и я был реально счастлив, что могу здесь играть. Обо всем, что произойдет после "Уимблдона" мы поговорим позже", — сказал Федерер.

Швейцарский теннисист выбыл на стадии четвертьфинала в возрасте 39 лет и 337 дней. Он претендовал на то, чтобы стать самым возрастным игроком, вышедшим в полуфинал Уимблдона.

Федерер, которому в 2020 году сделали две операции на колене, совершил 10 невынужденных ошибок в первом сете. Кроме того теннисист допустил 31 невынужденную ошибку по сравнению с 12 ошибками Гуркача.

Напомним, ранее один из главных соперников Роджера Федерера — Новак Джокович удивил болельщиков своей растяжкой и породил ряд мемов.